شهرستان ملارد از اهمیت ویژه ای در حوزه سرمایه گذاری برخوردار است

محمد رضا مس فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت صنعت و تولید در کاهش مشکلات مرتبط با عرصه اشتغال اظهار داشت:بدون تردید یکی از چالش های اساسی جامعه به معضل بیکاری معطوف می شود و صنعت و تولید به عنوان ظرفیتی ویژه در مهار و کنترل این معضل موثر خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد:تلاش ما بر این امر استور است تا در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، بستر و زمینه لازم برای تحقق و حصول این سیاست ها فراهم شود.

وی افزود:با عنایت ویژه دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت، گام های بسیار ارزنده ای دراین راستا برداشته شده و با تدابیر و تمهیداتی که در این عرصه اتخاذ شده، افق روشن و درخشانی را برای بخش صنعت و تولیدِ استان تهران پیش بینی می کنیم.

مس فروش عنوان کرد:شهرستان های استان تهران هر یک به فراخور توانمندی ها و موقعیت جغرافیایی آن، از استعدادهای ویژه ای در این بخش(صنعت و تولید) برخوردار هستند که شهرستان ملارد نیز یکی از مصادیق بارز و برجسته آن به شمار می رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت:ارزیابی ها و مطالعات انجام شده، موید این واقعیت است که وسعت شهرک صنعتی تعریف شده برای شهرستان ملارد با آنچه که به عنوان توانمندی های این عرصه مطرح است، کافی به نظر نمی رسد.

وی در خاتمه یاد آور شد:به هر ترتیب مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تلاش می کند با برنامه ریزی های مدون و اصولی، موانع پیش رو در عرصه تولید را مرتفع و هموار سازد که حصول اهداف از پیش تعیین شده، با همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی به نحو شایسته تری تسهیل و تسریع خواهد شد.