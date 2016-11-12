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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۳

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

تسهیل عبور و مرور در خیابان امام خمینی(ره) ملارد ضروری است

تسهیل عبور و مرور در خیابان امام خمینی(ره) ملارد ضروری است

ملارد-معاون فرمانداری ملارد گفت:تسهیل عبور و مرور در خیابان امام خمینی(ره) سرآسیابِ ملارد به عنوان یکی از خیابان های اصلی و تجاری این محدوده، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

مجتبی شاهقلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تراکم جمعیتی انبوه و متکثر در شهرستان ملارد بویژه مناطقی همچون سرآسیاب اظهار داشت:خیابان امام خمینی(ره) در این شهر از محدوده هایی به شمار می رود که به عنوان منطقه ای پرتردد مطرح است و تسهیل عبور و مرور در این نقطه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد:با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعاتی برای تسهیل روند تردد در خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت که کارشناس مربوطه در مجموع هشت سناریو را برای این امر تعریف و پیشنهاد داده است.

وی افزود:در میان موارد پیشنهادی، طرح هفتم و هشتم با شباهت بسیاری به یکدیگر نزدیک است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیتی، طول مسیر و زمان مورد نیاز برای طی مسیر و...از امتیاز بالاتری برای اجرا و عملیاتی شدن طرح برخوردار هستند.

شاهقلیان گفت:طرح مورد نظر برای تأیید به استانداری ارجاع  و احاله شده و در نهایت مقرر است با اعمال ملاحظات لازم در طرح، زمینه و مقدمات اجرا فراهم شود.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: برخی مخالفت ها برای اجرای این طرح وجود دارد که طبیعی است، زیرا اجرایی شدن هر طرحی با موافقان و مخالفانی همراه خواهد بود که درخصوص این طرح نیز این قاعده صدق می کند.

وی یادآور شد:هدف اصلی در اجرایی و عملیاتی شدن این تدابیر، ارتقای کیفی خدمات و بهبود وضعیت حمل و نقل و عبور و مرور است و برای تحقق این دستورکار، تلاش می شود مصالح و منافع عمومی شهر و حداکثر جمعیت ساکن در آن لحاظ شود.

کد مطلب 3821601

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