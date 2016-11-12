رشد ۱۰۰ درصدی تعداد زائران اربعین حسینی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده در پایان مرزی مهران گفت: نیروی انتظامی به عنوان مسئول حوزه امنیتی و انتظامی در پنج حوزه ، پنج مأموریت اساسی را دنبال می کند.

وی امنیت مرزها، شهرها، مدیریت ترافیک و عبور و مرور، مدیریت جمعیت و کنترل تردد در پایانه ها و مرزها را پنج حوزه ماموریتی پلیس در همایش عظیم اربعین عنوان کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با تاکید بر اینکه موضوع امنیت زائران از اولویت بالایی برای پلیس برخوردار است، گفت: نیروی انتظامی در همین راستا قرارگاهی را در مرکز و به تبع آن دو قرارگاه استانی را تشکیل داده است.

وی تصریح کرد: در این قرارگاه ها ، کمیته فرعی برای رسیدگی به موضوعات مهم امنیتی،انتظامی و ترافیکی تشکیل شده است که با پیش بینی نیروهای پشتیبان و استفاده از ظرفیت سایر نیروهای مسلح مصمم هستیم، امنیت کاملی را برای زائران اربعین حسینی ( ع ) برقرار کنیم.

سردار فتحی زاده با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد زائران در اربعین امسال تا کنون گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت مرز مهران، قرارگاه مقدم نیروی انتظامی در این مرز مستقر شده و از این منطقه مسائل امنیتی و انتظامی و ترافیکی سه پایانه مرزی کنترل می شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از زائران اربعین حسینی ( ع ) خواست تا با رعایت نکات ایمنی و امنیتی سفر خوبی داشته باشند.