هر روز بر تعداد زائران اربعین در مرز مهران افزوده می شود

سردار نورعلی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: امسال قدم های بزرگی برای برگزاری کنگره عظیم اربعین برداشته شده است.

وی گفت: وضعیت زیر ساخت ها در مسیر تردد زائران در استان ایلام نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است تلاش های خوبی در این راستا توسط دستگاه های دولتی انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت، نیروی انتظامی نیز با راه اندازی قرارگاه امام علی (ع) وپنج قرارگاه فرعی با تمام توان و تجهیزات مصمم استاین وظیفه خطیر ملی را به سرانجام برساند.

وی اجرای قانون، امنیت زائران و تکریم زائران را رسالت اصلی نیروی انتظامی در ماموریت اربعین عنوان کرد و از زائران حسینی خواست: که در این سفر معنوی قانون را رعایت کنند.

سردار یاری با تاکید بر اینکه از خروج زائران بدون ویزا و گذرنامه جلوگیری خواهد شد، گفت: با تشکیل لایه های کنترلی، کسانی که فاقد گذرنامه و ویزا هستند نمی توانند وارد پایانه مرزی مهران شوند.

وی گفت: تردد زائران طی چند روز گذشته به خوبی در جریان است و هر روز بر تعداد زائران اربعین افزوده می شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با قدر دانی از مدیریت سفر توسط زائران گفت:امسال مردم به گونه ای مطلوب سفر اربعین را مدیریت کردند.