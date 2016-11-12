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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۷:۳۱

فروش تسلیحات اروپایی به ریاض؛

پادشاه اسپانیا امروز برای فروش کشتی جنگی به عربستان می‌رود

پادشاه اسپانیا امروز برای فروش کشتی جنگی به عربستان می‌رود

پادشاه اسپانیا امروز شنبه وارد عربستان سعودی می شود تا در مورد امضای قرارداد فروش ۵ کشتی جنگی به ارتش این کشور با مقامات سعودی بحث و گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فیلیپ ششم» پادشاه فرانسه طی سفری ۳ روزه به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان به این کشور سفر می کند.

این تصمیم اسپانیا برای فروش کشتی های جنگی به عربستان اعتراض نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است و سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار انصراف مادرید از این تصمیم خود شد.

«استیوان بلتران» مدیر دفتر سازمان عفو بین الملل در مادرید گفت: این کشتی های جنگی ممکن است که در جنایت هایی که در جنگ یمن صورت می گیرد؛ استفاده شود.

وی افزود: آن ها (سعودی ها) بیمارستان ها، مدارس و مراکز درمانی را که غیرنظامیان از آن ها استفاده می کنند؛ بمباران می کنند.

در همین حال سخنگوی دولت اسپانیا روز گذشته (جمعه) گفت: دیدار پادشاه اسپانیا جزو دیدارهای تشریفاتی است که میان کشورهای پادشاهی مرسوم است و در جهت تامین منافع کشور اسپانیا صورت می گیرد.

روزنامه «ال پاییس» چاپ اسپانیا نیز با اشاره به توافق فروش پنج کشتی جنگی اسپانیایی به عربستان نوشت: این کشتی ها از نوع «آوانته ۲۲۰۰» و ارزش این قرارداد یک میلیارد دلار است.

کد مطلب 3821606

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    نظرات

    • رضا IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
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      فروش کشتی به عربستان به معنی اعلان جنگ غیرمستقیم علیه ایران است
    • للل GB ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
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      مثل این میمونه که شاخه ای را ببری که روش نشستی .با این کارها و فروشها شاید موقتی پولی بدست بیارند ولی در اینده باید چندین برابر اون را خرج خرابکاریهای عربستان کنند چون اونها هم خیلی پول دارند .شاید یک میلیارد کشتی بفروشند ولی مثلا اگر تعداد زیادی پناهنده بریزه در اروپا باید همینو خرج کنند و مقصر خرج تراشی برای بقیه اروپا هم هستند .
    • محمد IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
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      من نمی دونم چرا کلک عربستان را نمی کنیم راحت شیم. این لعنتی ها بدجور رو اعصاب ما میرن. کدوم کشور جرأت داره در این زمینه دخالت کنه و جلوی ما وایسه؟ اگه تکون خوردن بازار نفت جهان رو از بین می بریم

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