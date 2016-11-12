به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فیلیپ ششم» پادشاه فرانسه طی سفری ۳ روزه به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان به این کشور سفر می کند.

این تصمیم اسپانیا برای فروش کشتی های جنگی به عربستان اعتراض نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است و سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار انصراف مادرید از این تصمیم خود شد.

«استیوان بلتران» مدیر دفتر سازمان عفو بین الملل در مادرید گفت: این کشتی های جنگی ممکن است که در جنایت هایی که در جنگ یمن صورت می گیرد؛ استفاده شود.

وی افزود: آن ها (سعودی ها) بیمارستان ها، مدارس و مراکز درمانی را که غیرنظامیان از آن ها استفاده می کنند؛ بمباران می کنند.

در همین حال سخنگوی دولت اسپانیا روز گذشته (جمعه) گفت: دیدار پادشاه اسپانیا جزو دیدارهای تشریفاتی است که میان کشورهای پادشاهی مرسوم است و در جهت تامین منافع کشور اسپانیا صورت می گیرد.

روزنامه «ال پاییس» چاپ اسپانیا نیز با اشاره به توافق فروش پنج کشتی جنگی اسپانیایی به عربستان نوشت: این کشتی ها از نوع «آوانته ۲۲۰۰» و ارزش این قرارداد یک میلیارد دلار است.