تردد ۴۰۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران/ خبری از گره ترافیکی نیست

خبرگزاری مهر-گروه استانها: مرز مهران بهعنوان یکی از کانونها اصلی تردد زائران اربعین این روزها پذیرای صدها هزار زائر از اقصی نقاط کشورمان است و هماکنون ازدحام جمعیت در مرز هرلحظه بیشتر میشود.
طبق گفته مسئولان استان ایلام، هماکنون روزانه ۱۰۰ هزار نفر از مرز مهران وارد کشور عراق میشوند و طی یک هفته اخیر بیش از ۴۰۰ هزار زائر از این مرز خارجشدهاند، بنابر اخبار و گزارشهای دریافتی باوجود حجم بالای زوار در پایانه مرزی مهران اما تردد در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مهران و ایلام - مهران روان بوده و تاکنون گره ترافیکی در این محورها ایجاد نشده است.
جمعیت زائران در مرز مهران آنقدر زیاد شده که مسئولان ارشد نظامی کشورمان دیروز با مسئولان پایانههای عراق برای تسهیل در تردد در مرزهای عراق به گفتگو نشستند. در این دیدارها مسئولان عراق برای تسهیل در تردد در مرز زرباطیه که بعد از مرز مهران در خاک عراق دارد، قولهای مساعد دادند.
همچنین در این دیدارها «هاتف ناجی» مسئول پایانههای عراق اعلام کرد: هیچ مشکلی در بحث تردد زوار از مرزهای عراق به شهرهای کربلا و نجف وجود ندارد و وسیله نقلیه بهاندازه کافی موجود است.
سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی کشور نیز در این دیدار گفت: در حال رایزنی با طرف عراقی برای افزایش میزان پذیرش زوار ایرانی هستیم.
حجم ورودی زائران به مرز مهران نسبت به سالهای گذشته بالا است
حسین کلانتری معاون استاندار و جانشین رئیس ستاد اربعین در استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج بیش از ۴۰۰ هزار زائر طی یک هفته اخیر از مرز مهران خبر داد و گفت: حجم ورودی زائران به مرز بسیار بالاست و هرلحظه بر تعداد زائران افزوده میشود.
وی ادامه داد: در شهر ایلام که مسیر عبور زوار ۱۷ استان تعیینشده به مهران است هنوز حال و هوای اربعین پارسال حاکم نشده و تردد در مسیرهای ورودی شهر در محدوده میدان ارغوان و میدان قرآن عادی است.
جانشین رئیس ستاد اربعین ایلام عنوان کرد: هماکنون روزانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مرز مهران وارد کشور عراق برای زیارت میشوند.
وی با اشاره به اینکه هماکنون هیچگونه مشکلی در بحث تردد زوار در پایانه وجود ندارد، گفت: اگر هم وقفههایی در تردد زوار وجود دارد به دلیل ظرفیت کم پذیرش عراق است.
هیچگونه حادثه ناگواری در استان ایلام رخ نداده است
سرهنگ محسن ناصری رئیس پلیسراه استان ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز اخیر حجم زیادی از خودروها در محورهای ارتباطی استان تردد داشتهاند و هماکنون نیز ترافیک در بعضی از محورهای استان مثل ایلام-مهران سنگین اما روان است.
وی عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه حوادث رانندگی ناگواری در سطح جادههای استان مشاهده نشده است.
ناصری افزود: ۳۲ گروه پلیسراه استان برای نظارت بر تردد وسایل نقلیه در جادههای ارتباطی استان طی این ایام در آمادهباش کامل هستند، ضمن اینکه با توجه به حجم بسیار زیاد خودروهای عبوری به مرز مهران حدود ۶۰ گروه از نیروهای سایر استانها نیز در قالب نیروهای کمکی در نقاط مختلف جادههای ارتباطی ایلام مستقر میشوند.
وی تصریح کرد: تردد خودروهای سنگین از پنجشنبه ۲۰ آبان در جادههای منتهی به شهرستان مهران ممنوع شده است.
خدمات همهجانبه سپاه به زوار اربعین حسینی
سردار صادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار امکانات و تجهیزان کامل سپاه برای خدماترسانی به زوار خبر داد و گفت: در بخشها مختلفی ازجمله اسکان، تأمین امنیت، پذیرایی و..سپاه در حال خدماترسانی به زوار اربعین در مرز مهران است.
وی عنوان کرد: امکاناتی نظیر بیمارستان صحرایی، اردوگاه برای اسکان و..نیز در مرز مهران برای خدماترسانی به زوار راهاندازی شده است.
علی نجات سلیمانی مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماکنون تردد در پایانه مرزی بانظم و امنیت کامل در جریان است و هیچگونه مشکلی مشاهده نمیشود.
وی عنوان کرد: افرادی که بدون ویزا و گذرنامه هستند در همان ابتدای مرز از ورود آنها جلوگیری میشود و امسال تحت هیچ شرایطی اجازه خروج به این افراد داده نمیشود.
کنترل چندلایهای برای جلوگیری از خروج افراد بدون ویزا و گذرنامه در مرز مهران
سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از کنترل چندلایهای توسط نیروی انتظامی برای جلوگیری از خروج افراد بدون ویزا گذرنامه در مرز افرادی که بدون ویزا و گذرنامه به مرز مهران مراجعه کرده بودند به شهرهای خود بازگشتند و چیزی جز معطلی برای این افراد نداشتمهران خبر داد و گفت: تحت هیچ شرایطی امکان خروج بدون ارائه گذرنامه و ویزا وجود ندارد.
وی افزود: افراد مختلفی که بدون ویزا و گذرنامه به مرز مهران مراجعه کرده بودند به شهرهای خود بازگشتند و چیزی جز معطلی برای این افراد نیست.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: هماکنون نیروی انتظامی در بخشهای مختلف شهرستان مهران در حال برقراری نظم و امنیت است و هیچگونه مشکلی درزمینهٔ تردد وسایل نقلیه و زوار مشاهده نمیشود.
با توجه به حجم تردد زوار اربعین در مرز مهران، هم اکنون مردم در حال خدمات رسانی به زوار در بخش های مختلف هستند، موکب ها پذیرایی و اسکان زوار را انجام می دهند و تمام نیازهای زائران به خوبی شناسایی شده است.
بیش از ۴۰ هزار خودرو در شهرستان مهران هم اکنون پارک شده و این در حالی است خود شهر مهران ۱۵ هزار نفر جمعیت دارد، علاوه بر پارکینگ ها از خانه های مردم نیز برای پارک ماشین ها استفاده می شود.
پارکینگ بزرگ اربعین در ورودی شهر مهران قرار دارد و ظرفیت پارک بیش از ۲۰۰ هزار خودرو را دارد، فروش سیم کارت های عراقی و دینار در شهر مهران نیز رونق گرفته است.
نظر شما