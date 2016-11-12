به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت علیه مردم بی دفاع و بی گناه کشور یمن ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه همین حملات، مناطق مختلف استان صعده طی چند نوبت هدف حملات سعودیها قرار گرفتند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که منطقه «مران» از جمله مناطقی است که هدف حملات سعودیها قرار گرفته است.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنین منطقه «وادی جاره» در مرزهای مشترک خود با یمن را بمباران کردند.

گفتنی است، حملات گسترده سعودیها به مردم بی دفاع یمن در سایه سکوت جامعه جهانی انجامی می شود.