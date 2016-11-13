به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی شامگاه شنبه در کارگاه آموزشی نقد فرق و نحله‌های انحرافی ویژه اقشار فرهنگی تاثیرگذار سمنان در مجتمع دامغانی های مقیم سمنان ضمن بیان اینکه جامعه امروز ما از بحث نحله‌های انحرافی و فرقه های نوظهور رنج می برد، بیان داشت: باید در آگاهی مردم جامعه اسلامی در این زمینه تلاش شود.

وی با بیان اینکه امروزه ممکن است برای برخی از افراد سوال پیش آید که چرا در مقابل دین مبین اسلام این همه انحراف و نحله ها ایجاد می شود؟ گفت: در دین مبین اسلام به تمام انحرافات در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و ... پرداخته می شود و همین مهم موجب شده که برخی از افرادی که مشکل دارند عرفان های نوظهور را مطرح می کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی سمنان با اشاره به این مطلب که مردم باید هوشیار باشند و آفت ها را بشناسند، افزود: ارزش و اعتبار ما از دین اسلام است لذا مسئولان دستگاه های فرهنگی برای جلوگیری از انحراف و آگاهی مردم در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند لیکن امروزه تنگ نظری برخی قشرها، آزادی بیش از حد برخی از افراد و عوامل خارجی مهمترین دلیل ایجاد نحله‌های انحرافی و فرقه های نوظهور است.

زاهدی با بیان اینکه دشمنان می خواهند مردم جامعه ما به ویژه نوجوانان و جوانان را از مبانی اسلام دور کنند، بیان داشت: باید در زمینه مبانی اصیل دینی مطالبات و مطالعات داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در خصوص مباحث دینی و مذهبی مطالعه داشته باشیم، بیان داشت: متاسفانه نه تنها در این زمینه بلکه در بخش عمده مسائل سطح مطالعه افراد پایین است اما با این حال خوشبختانه استان سمنان در زمینه مقابله با نحله‌های انحرافی و فرقه های نوظهور، وضعیتی بسیار مطلوب دارد و امیدواریم با برگزاری چنین کارگاه هایی در کنار ارتقای آگاهی مردم استان برای جلوگیری این آفت‌ها موثر عمل کنیم.

۲۵۰ کارشناس فرهنگی در این دوره آموزشی حضور داشتند.