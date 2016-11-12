توضیح بهروان درباره احتمال رسیدن سهمیه آسیایی کویت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان درباره تقسیم بندی سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای کشورهای مختلف، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد چهار ساله کشورها را بر اساس نتایج ۳۰ درصدی تیم ملی و ۷۰ درصدی باشگاهی بررسی می کند و امتیازات لازم را می‌دهد.

وی درباره شائبات مختلف درباره سهمیه ایران در لیگ قهرمانان، تاکید کرد: سهمیه ایران با توجه به این معیارها در حال حاضر ۲+۲ است ولی اعلام رسمی آن منوط به پایان همین ماه یعنی ۳۰ نوامبر ( ۱۰ آذر) است.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: کشور کره جنوبی در شرق و غرب آسیا کشور اول است. امارات در دو، سه سال آسیا رشد خوبی در غرب آسیا داشته و کشور اول غرب آسیا شده است. تیم های اماراتی دو سال است در لیگ قهرمانان فینالیست می شوند ولی تیم های ما حداکثر یک مرحله در آسیا بالا آمده اند.

بهروان درباره رده بندی تیم های غرب آسیا بر اساس کسب سهمیه، گفت: در غرب آسیا کشور امارات، عربستان، ایران، قطر، ازبکستان، عراق و کویت به ترتیب اول تا هفتم هستند. کشور کویت تعلیق است ولی همین کشور دارای سهمیه است!

وی درباره اینکه چطور کویت با وجود تعلیق بودن سهمیه دارد و چرا گفته بود سهمیه کویت ممکن است به ایران برسد؟ تاکید کرد: بنده دارم شرایط را می گویم. اگر کویت تعلیق بماند، سهمیه این کشور باید به یکی از کشورهای غرب آسیا برسد. در واقع از بالا شروع می کنند. عربستان و امارات سهمیه کامل یعنی ۱+۳ را دارند و سهمیه کویت به آنها تعلق نمی گیرد. بعد از عربستان، کشور ایران قرار دارد که سهمیه اش ۲+۲ است پس ما در اولویت هستیم و باید سهمیه کویت به ما برسد. این تحلیل من بود که گفتم.