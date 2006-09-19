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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

شاهين نصيري نيا در گفتگو با " مهر" :

هنوز با شرايط تمريني جديد هماهنگ نشده ايم/ نبايد از ملي پوشان انتظار زيادي داشت

هنوز با شرايط تمريني جديد هماهنگ نشده ايم/ نبايد از ملي پوشان انتظار زيادي داشت

وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم تيم ملي گفت: با توجه به اين كه تمرينات جديد را در نيمه شب برگزار مي كنيم هنوز نتوانسته ايم خود را با اين شرايط وقف دهيم.

شاهين نصيري نيا درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : درحال حاضر مجبوريم شبها تمرين كنيم و روزها را به استراحت بپردازيم كه همين عامل باعث بروز مشكل و افت بدني وزنه برداران شده كه اميدوارم در روزهاي آينده برطرف شود.

وي درادامه گفت: متاسفانه لغو اردوي كلمبيا تاثيرمنفي در آمادگي ما خواهد داشت و اين عامل از ضعف برنامه ريزي فدراسيون نشات مي گيرد.

نصيري نيا درخصوص ميزان آمادگي خود براي رقابتهاي جهاني دومنيكن خاطرنشان كرد: از آمادگي خوبي برخوردار هستم و با توجه به آسيب ديدگي كه داشتم در اردوي آخرحد نصاب خود را به حد مطلوب رساندم و سعي مي كنم تا روز رقابتها بدنم را در شرايط مناسب نگه دارم.

وي با بيان اينكه نبايد از ملي پوشان در مسابقات جهاني انتظار زيادي داشت گفت : نبايد از ملي پوشان انتظار كسب مقامهاي بالا درمسابقات دومنيكن داشت چرا كه اكثر آنها دچار مصدوميت بودند و تنها خود را براي شركت در رقابتها آماده كرده اند ولي با توجه به شرايط براي رقابتهاي آسيايي و المپيك كسب آمادگي خواهيم كرد.

کد مطلب 382165

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