هنوز با شرايط تمريني جديد هماهنگ نشده ايم/ نبايد از ملي پوشان انتظار زيادي داشت

شاهين نصيري نيا درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : درحال حاضر مجبوريم شبها تمرين كنيم و روزها را به استراحت بپردازيم كه همين عامل باعث بروز مشكل و افت بدني وزنه برداران شده كه اميدوارم در روزهاي آينده برطرف شود.

وي درادامه گفت: متاسفانه لغو اردوي كلمبيا تاثيرمنفي در آمادگي ما خواهد داشت و اين عامل از ضعف برنامه ريزي فدراسيون نشات مي گيرد.

نصيري نيا درخصوص ميزان آمادگي خود براي رقابتهاي جهاني دومنيكن خاطرنشان كرد: از آمادگي خوبي برخوردار هستم و با توجه به آسيب ديدگي كه داشتم در اردوي آخرحد نصاب خود را به حد مطلوب رساندم و سعي مي كنم تا روز رقابتها بدنم را در شرايط مناسب نگه دارم.

وي با بيان اينكه نبايد از ملي پوشان در مسابقات جهاني انتظار زيادي داشت گفت : نبايد از ملي پوشان انتظار كسب مقامهاي بالا درمسابقات دومنيكن داشت چرا كه اكثر آنها دچار مصدوميت بودند و تنها خود را براي شركت در رقابتها آماده كرده اند ولي با توجه به شرايط براي رقابتهاي آسيايي و المپيك كسب آمادگي خواهيم كرد.