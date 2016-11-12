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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۷

مسئول ستاد اقامه نماز کشور:

برنامه درس هایی از قرآن در گلپایگان برگزار می شود

برنامه درس هایی از قرآن در گلپایگان برگزار می شود

گلپایگان- برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن با حضور حجت الاسلام قرائتی طی مدت سه روز از شنبه ۲۲ لغایت ۲۴ آبان با حضور علاقمندان در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد گلپایگان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی که برای ضبط برنامه درس هایی از قرآن در شهرستان گلپایگان حضور یافته است، شامگاه جمعه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه برنامه درس هایی از قرآن، همان روزهای اول انقلاب با سفارش شهید علامه مطهری برای پخش در صدا و سیما برنامه ریزی شد، اظهار داشت: به لطف خدا در این دوران پس از انقلاب، بدون وقفه این برنامه آماده ضبط شد.

وی افزود: طی این مدت به استان ها و شهرهای مختلف برای اجرای درس هایی از قرآن حضور یافتیم و در این سفر هم به لطف خدا موفق شدیم به شهرستان گلپایگان که سابقه دینی و علمی خیلی بالایی دارد و این منطقه گلپایگان، خوانسار، محلات و خمین شهرهایی هستند که مرجع خیز است این توفیق نصیب ما شد که برای ضبط چند برنامه در خدمت مردم شهرستان گلپایگان باشیم.

مسئول ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: برنامه درس هایی از قرآن در گلپایگان طی سه روز ۲۲ لغایت ۲۴ آبان ماه و هر روز چهار برنامه با حضور علاقمندان تهیه خواهد شد و در آن بحث های درس هایی از قرآن که از ابتدای فعالیت تاکنون علاقمندان زیادی داشته و علیرغم گذشت سالیان زیادی از اجرای آن موفق بوده و طرفدارانش افزایش نیز یافته است.

حجت الاسلام قرائتی در پایان یادآور شد: امیدواریم پخش این برنامه های قرآنی بتواند تأثیرات مفید خود را در زندگی افراد جامعه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه درس هایی از قرآن به مدت سه روز از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ آبان ماه و هر روز چهار برنامه در محل تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان برگزار می شود.

کد مطلب 3821654

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