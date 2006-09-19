همكاري ام با تيم اميد كاملا توافقي بود / درباره تيم ملي فوتسال اظهار نظر نمي كنم

جورانديرو دوراتا سرمربي برزيلي تيم فوتسال اميد كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود : ايران درزمينه فوتسال جزومستعدترين كشورهاي دنيا به شمار مي رود و خوشحالم كه مي توانم تجربياتم را براي رشد اين استعدادهاي فوتسال ايران درتيم اميد بكاربگيرم.

جورانديرو درخصوص همكاري اش با تيم فوتسال اميد تصريح كرد : با توجه به مدت زماني كه از قراردادم با فدراسيون فوتبال باقي مانده بود بصورت كاملا توافقي مسئوليت تيم فوتسال اميد را پذيرفتم وهمانطور كه قبلا هم اعلام كردم براي من تنها خدمت به فوتسال ايران اهميت دارد و چه بسا زمينه پيشرفت دربين بازيكنان اميد بيشتر از بزرگسالان وجود دارد و همين مسئله انگيزه اصلي من براي ادامه همكاري با فدراسيون فوتبال ايران بود .

وي در خصوص تيم ملي بزرگسالان كشورمان و توقف روند جوانگرايي دراين تيم تصريح كرد: بنده درحال حاضرمسئوليتي دراين تيم ندارم و به همين خاطرترجيح مي دهم دراين زمينه اظهارنظرنكنم.

جورانديرو درخصوص برنامه هايش درتيم اميد گفت: برنامه هايي كه درتيم بزرگسالان داشتم را درتيم اميد ادامه خواهم داد و هدف اصلي ام پرورش بازيكناني است كه بتوانند به تيم ملي فوتسال ايران كمك كنند.