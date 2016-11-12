تمام ۹۶ گیت پایانه مرزی مهران فعال شده است

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تمامی امکانات پایانه مرزی مهران برای تسهیل در تردد زائران بسیج شده و از تمامی ظرفیت ها از جمله فعال کردن همه ۹۶ گیت پایانه استفاده می شود.

وی بیان داشت: بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مرز مهران طی یک هفته اخیر تردد داشته اند و هر روز بر ججم تعداد زائران اضافه می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام تصریح کرد: تردد زائران اربعین به صورت شبانه روزی بدون هیچ وقفه ای در حال انجام است.

دلخواه افزود: مسیرهای ارتباطی استان ایلام نیز شاهد حجم زیادی از تردد خودروها است ولی خوشبختانه ترافیک روان گزاش شده است.