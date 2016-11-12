تیم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به کربلا اعزام شد

علیرضا ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت اربعین حسینی، بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تیمی متشکل از شش پزشک عمومی، ۱۷ پرستار شامل بهیار، پرستار و تخصص بیهوشی به کربلا معلی اعزام کرد.

وی افزود: قرار است در کربلا موکبی در اختیار این تیم پزشکی قرار داده شود که نزدیک خیمه گاه است تا خدمات پزشکی و بهداشتی را به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) ارائه دهیم.

ناصری بیان کرد: تیم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از ۲۲ آبان تا چهار آذر ماه در منطقه مستقر می شود و به زائرانی که دچار بیماری باشند و بیماران سرپایی خدمات ارائه می کند و بیماران اورژانسی را به بیمارستانهای هلال احمر ارجاع می دهد.

دبیر بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: مقداری دارو توسط دانشگاه و مقداری نیز توسط جمعیت هلال احمر کشور در اختیار ما قرار گرفته است.