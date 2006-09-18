احتمالاً با احمدي نژاد ديدار خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، پرودي با اشاره به ديدار اخير خود با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت : من تائيد مي كنم كه به احتمال زياد،گفتگوهايي را با احمدي نژاد در نيويورك انجام خواهم داد.

پرودي كه پيش از عزيمت به نيويورك براي شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در يك كنفرانس خبري در پكن گفتگو مي كرد، بدون اينكه جزئياتي از گفتگوهاي خود با مقامهاي چين ارائه كند، اظهار داشت: من در ديدار خود از پكن با مقامهاي اين كشور درباره موضوع هسته اي ايران مذاكراتي انجام دادم.

ايتاليا يكي از كشورهاي اروپايي است كه روابط گسترده اقتصادي با ايران دارد و اين كشور در نشست 17 شهريور ماه سال جاري در نشست گروه 1+5 در برلين به همراه ژاپن كه به عنوان كشورهاي ناظر براي گفتگوها شركت كرده بودند، مخالفت خود را با تحريم ايران اعلام كردند.