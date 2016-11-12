سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حوزه فعالیت‌های قرآنی به‌صورت جدی از سوی این اداره کل پیگیری می‌شود، اظهار کرد: رشد و توسعه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان در دستور کار قرار دارد.

حسینی کاشانی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ تعداد ۶۰ موسسه قرآنی در استان فعالیت می‌کرد، گفت: در سال جاری تعداد ۱۴۰ موسسه قرآنی در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: درواقع به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های قرآنی در سطح استان و نظارت بر این حوزه افزایش تعداد مؤسسات قرآنی در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اضافه کرد: در سال ۹۳ استان البرز با شرکت ۹۰۰ نفر در آزمون سراسری قرآن و عترت رتبه ۲۸ کشوری را از آن خود کرد این در حالی است که در چهارمین آزمون سراسری قرآن و عترت که آبان ماه سال گذشته برگزار شد با ۴ هزار و ۶۲۹ شرکت‌کننده توانستیم رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهیم.

حسینی کاشانی با اشاره به رتبه نخست استان در جشنواره قرآنی تسنیم، گفت: این مهم سال گذشته محقق شد که از سوی وزیر ارشاد نیز موردتقدیر قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تأثیر بسیار زیادی دررسیدن به اهداف این اداره کل درزمینهٔ فعالیت‌های فرهنگی و دینی داشته‌اند، گفت: ۲۶۰ کانون‌های فرهنگی هنری شهری در سال ۹۳ به فعالیت مشغول بودند که این تعداد در سال جاری به ۲۷۴ کانون رسیده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تعداد کانون روستایی در سال ۹۳ را ۸۳ کانون اعلام کرد و گفت: این مهم در سال جاری به ۸۷ کانون روستایی افزایش‌یافته است.

حسینی کاشانی ادامه داد: در سال جاری و برای دومین بار پیاپی استان البرز توانست در آزمون سراسری قرآن و عترت رتبه دوم را کسب کند در این دوره شش هزار و ۸۰۰ البرزی شرکت کردند.

وی گفت: در ازمون سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان دولت نیز استان البرز توانست رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد در این آزمون ۷ هزار نفر شرکت کردند.