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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد زنجان را فرا می گیرد/ بارش باران نداریم

وزش باد زنجان را فرا می گیرد/ بارش باران نداریم

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان از وزش باد طی چند روز آینده در استان زنجان خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری بوده و تا اواسط هفته بارش باران در استان نداریم.

وی با بیان اینکه وزش باد در برخی از مناطق استان زنجان شدید خواهد بود، اظهار کرد: شهروندان از تردد در ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای استان زنجان از امروز تا روز دوشنبه تفاوت محسوسی نخواهد داشت.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کر دو یادآورشد: آببر با ۲۵ درجه سانتیگرد گرمترین و خیر آباد با ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان زنجان بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۷ دجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز دو درجه سرد شده است.

کد مطلب 3821672

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