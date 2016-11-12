وزش باد زنجان را فرا می گیرد/ بارش باران نداریم

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری بوده و تا اواسط هفته بارش باران در استان نداریم.

وی با بیان اینکه وزش باد در برخی از مناطق استان زنجان شدید خواهد بود، اظهار کرد: شهروندان از تردد در ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای استان زنجان از امروز تا روز دوشنبه تفاوت محسوسی نخواهد داشت.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کر دو یادآورشد: آببر با ۲۵ درجه سانتیگرد گرمترین و خیر آباد با ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان زنجان بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۷ دجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز دو درجه سرد شده است.