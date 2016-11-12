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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۴

پس از کسب کرسی جهانی؛

پایان شائبه اختلافات با طعم ریاست/ حیدری به آنچه می‌خواست رسید

پایان شائبه اختلافات با طعم ریاست/ حیدری به آنچه می‌خواست رسید

انتخاب علیرضا حیدری به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی ثابت کرد این قهرمان نامدار هیچگاه از جمع خانواده گوش‌شکسته‌ها جدا نبوده و اختلافی با متولیان کشتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اتفاق مهمی در آستانه برگزاری رقابتهای جهانی کشتی پهلوانی در بلاروس افتاد و مردی از جنس کشتی ایران بر مسند ریاست فدراسیون جهانی این رشته تکیه زد.

علیرضا حیدری در حالی با تعامل و دیپلماسی فدراسیون کشتی ایران با همتایان جهانی خود به این مسئولیت رسید که تا چندی پیش بسیاری از منتقدان و مخالفان فدراسیون، صحبت از قهر و انزوای حیدری با دنیای کشتی به میان آورده و از اختلافات شدید او با رسول خادم می گفتند.

به هر حال دستیابی کاندیدای ایرانی به ریاست فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی آن هم با همکاری و تعامل فدراسیون کشتی نشان داد هیچ اختلاف و دشمنی دیرینه‌ای بین حیدری با متولیان کشتی وجود نداشته و عدم قبول پست نائب رئیسی فدراسیون کشتی هم دلایل دیگری داشته است.

دلایلی که حیدری بارها به آن اشاره کرد و گفت: "چون رسول خادم مدیر توانمندی است نیازی به نایب رئیس ندارد و عدم همکاری من با خادم را با مساله استعفای علیرضا رضایی مرتبط ندانید، چون هر کدام از ما دلایل خاص خود را داریم."

خوشبختانه حیدری با کسب این موفقیت بین المللی در عرصه مدیریت، توانست به آنچه می خواهد دست یابد و مهر تاییدی بر گفته‌های قبلی خود بزند. اظهاراتی که با بیان آن معتقد بود منتظر فرصتی است تا اگر روزی جایگاه مناسبی برایش در این عرصه ایجاد شود، می تواند حضوری موثر در عرصه کشتی داشته باشد.

آنچه مسلم است باید حضور مجدد علیرضا حیدری در عرصه کشتی و آغاز همکاری رسمی و بیش از پیش او با فدراسیون را به فال نیک گرفت، چراکه ورزش اول ایران همچنان به این سرمایه‌های باتجربه و کاربلد نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های جهانی کشتی پهلوانی زیرنظر اتحادیه جهانی کشتی، امروز (شنبه) در شهر مینسک بلاروس برگزار می‌شود که مدعیان اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم از ۴۵ کشور دنیا به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 3821680

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