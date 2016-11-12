کاروان سلامت و امید به یزد می رود/ارائه آموزش های سلامت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع با بیان اینکه طرح سفرنامه سلامت و امید در کشور اجرا می شود، به تشریح اهداف این طرح پرداخت و افزود: این طرح با مشارکت صدا و سیما اجرا می شود.

وی ادامه داد: سفرنامه سلامت در استان یزد به مدت ۳ روز در ۳ شهر بافق، اردکان و مهریز اجراخواهد شد.

به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، نخستین هدف این سفر نامه ترویج فرهنگ داوطلبی بین آحاد جامعه و اقشار مختلف جامعه است. از دیگر اهداف این سفرنامه ترویج فرهنگ کمک های نوع دوستانه به شکل دائم الخیرات و مستمر است، بستر شناسی مناسب برای ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری معرفی خیرین و داوطلبین نمونه کشوری و الگوسازی از این افراد برای تعمیم حرکت نیکوکارانه در سراسرجامعه است.

وی ادامه داد: در برنامه کاروان سلامت و امید حضور و مشارکت مردم را خواهیم داشت که در کنار حضور مردم ارائه خدمت سلامت را در هر استان داریم.

رافع با بیان اینکه همزمان با این برنامه ها اعزام کاراوان سلامت و امید به مناطق محروم را داریم، افزود: این طرح اثرات مثبت کمک به هم نوع را در قالب سلامت در سطح جامعه ارائه می دهد.

وی ادامه داد: آنچه موجب اثرگذاری این برنامه خواهد شد و ما به دنبال آن هستیم ارائه آموزش های سلامت محور در آحاد جامعه است. اقدامات پیشگیرانه در راستای صیانت از بهداشت و سلامت جسمی، ترویج اقدامات پیشگیرانه در سلامت جسمی روانی و اجتماعی، جذب حمایت و همراهی و مشارکت خیرین و ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت های مردمی در راستای برنامه های سلامت محور و ساماندهی کمک های مردمی در حوزه سلامت از طریق مشارکت NGO ها و همکاری آنها از برنامه های ما در این طرح است.