خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: در هر کجا صحبت از توسعه استان اردبیل شده زیرساخت راه یکی از عوامل افسوس و حسرت تلقی میشود. زیرساختی که مشکلات پیرامون آن موجب شده است ظرفیتهای متعدد اردبیل برای توسعه مغفول مانده و اردبیل همچنان در ارتباطگیری با دنیای پیرامون خود لنگ بزند.
نبود راه دریایی و ریلی و مشکلات عمده در راه هوایی چشم مردم و مسئولان را به راههای زمینی متمرکز ساخته است. شاید زمانی به عنوان مثال چند ۱۰ سال قبل جادههای امروزی پاسخگوی نیاز شهروندان بود. مردم میآمدند و میرفتند و کالاهای اولیه و ضروری را جابهجا میکردند.
امروز جادههای اغلب شهرستانها پاسخگوی نیاز مراودات آن شهرستان حتی با شهرستان مجاور نیست. بطوریکه تعداد قابلتوجه تصادفات در محورهای بین شهرستانی، ضعف در انتقال کالا و بار و ناتوانی در ارتباطگیری با بازارهای سایر استانها و سایر کشورها موجب شده است، امروز توسعه راههای زمینی یکی از مهمترین دغدغههای مدیران شهرستانی باشد.
موضوعی که فرمانداران چهار شهرستان در پاسخ به خبرگزاری مهر آن را عامل کلیدی خروج از بنبست و توسعه شهرستان خود عنوان کردند.
ضرورت تکمیل تنها مسیر ارتباطی پایانه مرزی بیله سوار
یکی از مهمترین محورهای ارتباطی شمال استان کمربند ترانزیتی بیله سوار بود که سال گذشته مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان دلیل توقف در تکمیل آن را کمبود اعتبار دانست و با اشاره به اجرای بخش مهمی از آن تکمیل آن در کوتاهمدت را از اهداف آن مجموعه برشمرد.
جاده دسترسی به پایانه مرزی بیله سوار که از سال ۸۵ عملیات احداث آن کلید خورده و مدتی متوقف شده بود در نهایت در سال ۹۳ مجدداً فعال شدبا این وجود در صحبت با فرماندار بیله سوار، آرام حلیم متذکر شد: نه تنها کمربندی مورد تأکید نیست بلکه ما جاده ترانزیتی به پایانه مرزی را اجرا میکنیم که سمت رفت آن اجرا شده و سمت برگشت نیازمند اعتبار است.
وی به خبرنگار مهر گفت: جاده دسترسی به پایانه مرزی بیله سوار که از سال ۸۵ عملیات احداث آن کلید خورده و مدتی متوقف شده بود در نهایت در سال ۹۳ مجدداً فعال شد.
وی با بیان اینکه این پروژه به یکی از پروژههای فرسایشی شهرستان تبدیل شده بود، ادامه داد: در سفر مسئولان کشوری در سالهای ۹۳-۹۴ تکمیل این پروژه درخواست شد.
به گفته فرماندار بیله سوار ۴.۵ کیلومتر از خط رفت این جاده با ۵۳ میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده و برای تکمیل لاین برگشت نیز سرمایهگذار بومی اعلام آمادگی کرد.
حلیم با اشاره به تردد روان خودروها در لاین رفت، متذکر شد: البته مشارکت بخش خصوصی منوط بر این بود که پروژه شامل ماده ۲۷ شود و بتواند درامد زایی داشته باشد که به دلیل اینکه شامل این ماده نشد اجرای آن توسط بخش خصوصی ملغی شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح توجیهی این جاده تحت عنوان جاده بیله سوار- پارسآباد- سربند توسط راه و شهرسازی استان ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قول مساعد تأمین اعتبار پروژه را از محل اعتبارات عمرانی ملی طرح کرده است.
فرماندار بیله سوار با اذعان به اینکه اجرای لاین برگشت این جاده به ۵۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: این جاده به دلیل اینکه تنها راه دسترسی به پایانه مرزی است اهمیت ویژه برای توسعه شهرستان دارد.
حلیم به تردد روزانه ۲۰۰ دستگاه خودرو سنگین از آذربایجان به مرز بیله سوار اشاره کرد و افزود: علاوه بر این جاده ذکر شده بعد از طرح موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری اهمیت ویژه به خود گرفته است.
محور پارسآباد- اردبیل نیازمند ایمنی است
بسیاری از کارشناسان معتقدند در طول سالها توسعه جادههای ارتباطی اردبیل در محور شمالی- جنوبی مورد غفلت واقع شده است. بطوریکه نبود راههای مناسب و ایمن موجب شده در این محور ظرفیتهای طبیعی و پتانسیلهای اقلیمی مناطق به شکوفایی نرسد.
یکی از محورهایی که همواره حادثهآفرین بوده و ترددها را به شرایط ضروری محدود ساخته محور پارسآباد- اردبیل است.
هر چند پارسآباد دومین شهر پرجمعیت استان محسوب میشود اما برخوردار از راههای ارتباطی مناسب نیستفرماندار پارسآباد معتقد است این محور به دلیل اینکه شهرستان پارسآباد یک منطقه کشاورزی است بسیار پرترافیک بوده و حتی مورداستفاده شهرهای بیله سوار و اصلاندوز نیز قرار میگیرد.
اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر غفلت از توسعه محور شمالی- جنوبی استان را مطرح کرد و افزود: هر چند پارسآباد دومین شهر پرجمعیت استان محسوب میشود اما برخوردار از راههای ارتباطی مناسب نیست.
وی متذکر شد: در حال حاضر به منظور ارتقا ایمنی محور پارسآباد – سربند – اردبیل عملیات چهاربانده کردن با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی افزود: هر چند چهاربانده کردن تنها عامل بازدارنده کاهش تصادفات نمیتواند باشد اما عوامل متعدد کاهش تصادفات از جمله اصلاح فرهنگ رانندگی در دستور کار دستگاههای متولی قرار گرفته است.
صمدی تأکید کرد: از سمت مشگین شهر نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته تا محور- اردبیل – مشگین شهر- پارسآباد چهار بانده شود و ما امیدواریم این دو پروژه بتواند به ارتقا ضریب ایمنی این جاده کمک کند.
لازم به ذکر است جاده پارسآباد- اردبیل جزو پرحادثهترین جادههای استان در سال جاری بوده و بیشترین تصادفات رانندگی نیز در آن به ثبت رسیده است.
ظرفیتهای مشگین شهر با جاده ایمن معرفی شود
جاده مشگین شهر در طول تاریخ بهرهبرداری خود شاید بتوان گفت حتی بیشتر از جاده پارسآباد خسارت و تلفات جانی به خود دیده است.
محور مشگین شهر- اهر- اردبیل یکی از محورهایی است که زمانی تصادفات سریالی و هفتگی در آن جریان داشت. در واقع تعداد قابلتوجه تصادفاتی که به این جاده قتلگاه لقب داده بود موجب شد اقداماتی برای احداث بزرگراه اردبیل – مشگین شهر در دستور کار قرار گیرد.
سالها احداث این بزرگراه به دلیل کمبودهای اعتباری به تأخیر افتاده بود و امروز فرماندار مشگین شهر از تزریق فاز به فاز اعتبار و اجرای آن میگوید.
ابراهیم امامی در تشریح آخرین وضعیت پروژههای راهسازی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ۴۳ کیلومتر بزرگراه اردبیل – مشگین شهر پنج کیلومتر به صورت کامل تکمیل شده و حتی علائم آن نصب شده است.
وی افزود: ۲۲ کیلومتر دیگر جاده نیز فعال شده که تا سهماهه اول سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی اعتبار کل پروژه را هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: بزرگراه اردبیل – مشگین شهر از طریق قرارگاه خاتمالانبیا و اسناد خزانه احداث میشود.
فرماندار مشگین شهر اولویت اول راهسازی در این شهرستان را ضرورت تکمیل اتوبان مشگین شهر – اهر دانست و گفت: توافقات اولیه با راه و شهرسازی برای این پروژه صورت گرفته و امیدواریم با واگذاری از طریق اسناد خزانه عملیات احداث آن آغاز شود.
امامی تکمیل چند محور گردشگری از حمله جاده گردشگری قینرچه، قوتورسویی و شابیل را خواستار شد و افزود: علاوه بر این تکمیل مشگین شهر – مهربان، مشگین شهر- سراب، رضی – امیرکندی و اتوبان مشگین – اهر نیز مورد تأکید است.
خلخال در بنبست ایدههای راهسازی است
در منتهیالیه استان اردبیل شهرستان خلخال یکی از الگوهای ناموفق توسعه راه محسوب میشود. طی سالهای گذشته پروژههای متعدد راهسازی در این شهرستان آغاز شده اما همگی نیمهتمام باقی مانده است. زمانی کمبود اعتبار، زمانی بدسلیقگی مسئولان قبلی و زمانی کارشکنی استانهای همسایه عامل توقف عنوان شده تا جایی که خلخال هنوز راه اصلی که به مرکز استان متصل شود، ندارد.
فرماندار سابق خلخال در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل جاده خلخال – فیروزآباد خبر داد و با اذعان به اینکه تکمیل این جاده ۵۰ سال است از سوی مردم درخواست میشود، اضافه کرد: متأسفانه این پروژه به دلایل مختلف با تأخیر مواجه بوده و این در حالی است که کل طول آن متجاوز از ۲۷ کیلومتر نیست.
علی نظری با تأکید به اینکه خلخال- فیروزآباد در واقع از طریق جاده سرچم شهرستان خلخال را به مرکز استان و از سویی به مرکز کشور متصل میکند، ادامه داد: عملیات اصلی جاده به اتمام رسیده است.
وی تأکید کرد: تأخیر ۱۰ ساله در اجرای این جاده در وضعیتی است که ۶۰ درصد از پیشرفت فیزیکی این جاده در ۱۸ ماه اخیر به ثبت رسیده است.
هر چند این بهرهبرداری از این جاده بارها اطلاعرسانی شده است به گفته فرماندار سابق خلخال با توجه به پیشرفت فیزیکی مطلوب این جاده و تکمیل عملیات اصلی، جاده از هر جهت آماده بهرهبرداری است و دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی در خصوص وضعیت سایر پروژههای راهسازی شهرستان افزود: تبدیل جاده خلخال- اسالم به یک جاده اصلی چندی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۴۰ درصد اجرای آن پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: با توجه به پیشرفت مطلوب این پروژه پیشبینی میشود این جاده سال آینده به بهرهبرداری برسد و به دلیل جاذبههای گردشگری تبدیل آن به جاده اصلی به جد دنبال میشود.
فرماندار سابق خلخال با تأکید به اینکه این جاده شریانی است و استانهای شمالی را به خلخال تبدیل میکند، ادامه داد: در واقع تعریض جاده و اجرای شیب متناسب با یک جاده اصلی در این طرح برنامه ریزی شده است.
نظری با تأکید به ضرورت تبدیل این جاده به جاده اصلی در حوزه استحفاظی استان گیلان متذکر شد: در واقع اگر نسبت به تبدیل جاده اسالم به جاده اصلی بیتوجهی شود عملاً زحمات راهسازی حوزه اردبیل نیز بینتیجه خواهد بود.
وی در خصوص آخرین وضعیت جاده خلخال- پونل نیز متذکر شد: تمامی عملیات تثبیت، روکش و آسفالت این جاده به اتمام رسیده و از هفته دولت نیز بهرهبرداری از آن آغاز شده است.
وی با تأکید به اینکه در جاده خلخال- ماسوله نیز ویژگیهای گردشگری جاده اهمیت ویژه دارد، ادامه داد: امسال ۸۰ میلیارد ریال اعتبار به این جاده اختصاص یافته و سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار سابق خلخال با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل وزارت راه و شهرسازی و ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شهرستان ادامه داد: خلخال- ماسوله ارتباط دهنده خلخال به روستای هدف گردشگری ماسوله تنها با ۸۰ کیلومتر راه ارتباطی است.
وی به فعال بودن جاده هشتجین- سرچم به طول ۱۳ کیلومتر اشاره و تأکید کرد: برای اتمام این جاده نمیتوان زمان مشخصی در نظر گرفت و انتظار میرود سال آینده به بهرهبرداری برسد.
بسیاری از پروژههای راهسازی که به تعبیر فرمانداران کلید توسعه هستند با اعتبارات قطرهچکانی فعال شدهاند. اما ضرورت تکمیل آن ها که اینبار نه تنها از منظر توسعه بلکه ایمنی در تردد نیز مورد توجه است، مطالبه جدی مدیران شهرستانی است.
تدوین برنامه ششم توسعه با برشهای استانی بر اساس مهمترین مقتضیات استانها فرصت مطلوبی است که برنامه ریزان استان برای تکمیل پروژههای زیرساخت راه اعتبارات مناسب را درخواست کنند.
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