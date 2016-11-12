فارغ التحصیل دانشگاه شریف برگزیده جایزه جهانی «یوسرن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نخستین جایزه جهانی «یوسرن» (شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی) به پنج دانشمند جوان زیر ۴۰ سال در پنج شاخه علمی اعطا شد که مرتضی محمودی فارغ التحصیل مقطع دکتری از پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف که درحال حاضر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز Instructor دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد است، یکی از پنج دانشمند منتخب این جایزه بود.

نخستین جایزه جهانی «یوسرن» در سومین روز از برگزاری گردهمایی دانشمندان یک درصد برتر جهان که از ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه ۹۵ (هشتم تا دهم نوامبر) به میزبانی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در برج آزادی تهران به برندگان اعطا شد.

الکساندر لی‌مانژ، لوکاس جوپا، مرتضی محمودی، جمشید آقایی و فلوریس دلانژ ۵ دانشمندی هستند که موفق به کسب این جایزه معتبر علمی شده اند.

شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی دی ماه سال گذشته، به ابتکار نیما رضایی دانشمند علوم پزشکی ایران و از دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی جهان با هدف برداشتن مرزهای علمی، ایجاد و توسعه ارتباطات و تعاملات گسترده علمی بین محققان و بویژه دانشمندان سراسر دنیا در ۲۲ حوزه علمی پایه‌گذاری شد.

این جایزه، ‌ با برپایی سالانه کنگره یوسرن به محققان و دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال ۲۲ رشته علمی در سراسر جهان برای پیشرفت نوین یا موفقیت در پژوهش‌های علمی در پنج رشته علمی علوم پزشکی، علوم زیستی، علوم صوری، علوم فیزیک و علوم اجتماعی اعطا می شود.

جایزه ۱۰ هزار دلاری یوسرن شامل ۵ هزار دلار جایزه نقدی و ۵ هزار دلار تسهیلات علمی است.

آثار علمی و تحقیقاتی برگزیده برای دریافت جایزه یوسرن، توسط دانشمندان یک درصد برتر و نوبلیست‌ها تایید شده‌اند و از آن جا که ۱۱ برنده نوبل عضو کمیته داوری جایزه یوسرن بوده‌اند، کسب این جایزه می‌تواند موفقیت بزرگی برای یک محقق یا دانشمند جوان بشمار رود.

برای دریافت جایزه یوسرن، بیش از ۵۷۰ دانشمند جوان زیر ۴۰ سال از ۱۰ کشور جهان به کمیته داوری معرفی شده بودند که از این مجموع ۴۶ نفر به مرحله نهایی راه یافتند و از میان نامزدهای اصلی، پنج دانشمند جوان در پنج شاخه علمی انتخاب شدند.