۱۲۸ کلاس قرآنی در شهرستان بیرجند برگزار شد

حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۵۰ مجموعه قرآنی که با اداره تبلیغات اسلامی همکاری دارند بیش از ۱۲۸ کلاس قرآنی در رشته‌های روخوانی، روانخوانی، فصیح خوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم در دو گروه خواهران و برادران برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در این کلاس‌ها یک هزار و ۵۷۰ نفر بانوان و ۷۴۶ نفر آقایان شرکت داشته‌اند، گفت: پس از برگزاری آزمون‌ها به پذیرفته شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا شده است.

وی با اشاره به اینکه کتاب آسمانی قرآن راهنمای هدایت بشر است که هر اندازه در این زمینه فعالیت کنیم ارزش دارد، تصریح کرد: باید بتوانیم در حد امکان فرهنگ قرآنی را در جامعه به ویژه در بین مسئولان ترویج دهیم چرا که فرهنگ قرآنی در زندگی افراد لازمه هر کاری است و نقش موثری در بهبود وضعیت زندگی دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان بیرجند ۲۲ خانه قرآن روستایی و ۱۸ خانه قرآن شهری دارد، افزود: این خانه‌های قرآنی در اجرای طرح‌های قرآنی و برگزاری کلاس‌های اداره تبلیغات اسلامی همکاری فعال دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند همچنین از برگزاری دو دوره تخصصی تربیت آموزشیار در دو گروه خواهران و برادران در شهرستان بیرجند خبر داد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این دوره باید حتماً پیش نیازهای دوره را گذرانده باشند، گفت: قبولی در آزمون قرائت سطح دو، ترجمه و مفاهیم سطح یک و آزمون ورودی کتبی از جمله پیش نیازها برای شرکت در دوره تربیت آموزشیار است.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه این دوره ۴۰ شرکت کننده دارد، تصریح کرد: این دوره‌ها ۱۱۰ ساعت آموزشی شامل دروس، روش تدریس، آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، آموزش حفظ یک جزء از قرآن و آموزش قرائت تحقیق آموزشی است.

وی ادامه داد: در پایان دوره به برگزیدگان گواهی پایان دوره از سوی سازمان تبلیغات خراسان جنوبی اعطا خواهد شد.