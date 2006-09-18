اميدوارم تيم ملي سپك تاكراي ايران در بازيهاي دوحه قطر هم بدرخشد

به گزارش خبرگزاري مهر براساس اعلام روابط عمومي فدراسيون ورزش هاي همگاني متن نامه رئيس فدارسيون آسيايي سپك تاكرا به اين شرح است:

« اجازه بفرماييد تشكر قلبي و قدرداني خود را بابت پشتيباني و حمايت كلي و كمكي كه شما به انجمن سپك تاكراي ايران كه تحت رهبري آقاي علي فولادي راد انجام مي دهيد را ابراز دارم.

فدراسيون بين المللي سپك تاكرا و روساي سپك تاكراي آسيا به حمايت هاي مستمر شما چشم دوخته و ما هم به نوبه خود در اين فرصت پيشرفت و كسب عنوان سوم جهان تيم ملي سپك تاكراي ايران را در مسابقات جهاني تبريك و تقدير مي نماييم.

اميد قلبي ما اين است كه تيم ملي سپك تاكراي ايران در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطر همانند بازيهاي جهاني تايلند (2006) حداكثر توان خود را بكار بنددو بدرخشد.»