احداث کانال سنگی روستای «تاریک دره» در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند صبح شنبه در بازدید از روستای محروم «تاریک دره» گفت: متأسفانه در سالهای گذشته به این روستای تاریخی با بنای سنگی منحصربهفرد هیچ توجهی نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای کانال سنگی این روستا بهمنظور هدایت آبهای سطحی و فاضلاب بااعتبار ۸۰ میلیون تومان در دست پیگیری است.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول طرح هادی این روستا در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: ساماندهی فضای روستایی ازجمله برنامههای بخشداری و بنیاد مسکن است و برای احیا و معرفی روستای قدیمی «تاریک دره» باید اداره میراث فرهنگی شهرستان ورود پیدا کند.
وی بابیان اینکه این روستا بافت تاریخی خود را حفظ کرده است، گفت: نباید اجازه ساختوساز غیرمجاز در این روستا بدون رعایت بافت تاریخی داده شود.
حمیدوند ابراز گفت: وضعیت مالی و زندگی مردم روستای «تاریک دره» بهواسطه کشاورزی، باغداری و دامداری خوب است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: نهاوند و روستاهای گردشگری آن با ظرفیتهای بسیار و قدمتی همپای تاریخ، میتواند سهم به سزایی در توسعه گردشگری استان داشته باشد.
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