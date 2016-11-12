احداث کانال سنگی روستای «تاریک دره» در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند صبح شنبه در بازدید از روستای محروم «تاریک دره» گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته به این روستای تاریخی با بنای سنگی منحصربه‌فرد هیچ توجهی نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای کانال سنگی این روستا به‌منظور هدایت آب‌های سطحی و فاضلاب بااعتبار ۸۰ میلیون تومان در دست پیگیری است.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول طرح هادی این روستا در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: ساماندهی فضای روستایی ازجمله برنامه‌های بخشداری و بنیاد مسکن است و برای احیا و معرفی روستای قدیمی «تاریک دره» باید اداره میراث فرهنگی شهرستان ورود پیدا کند.

وی بابیان اینکه این روستا بافت تاریخی خود را حفظ کرده است، گفت: نباید اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در این روستا بدون رعایت بافت تاریخی داده شود.

حمیدوند ابراز گفت: وضعیت مالی و زندگی مردم روستای «تاریک دره» به‌واسطه کشاورزی، باغداری و دامداری خوب است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: نهاوند و روستاهای گردشگری آن با ظرفیت‌های بسیار و قدمتی همپای تاریخ، می‌تواند سهم به سزایی در توسعه گردشگری استان داشته باشد.