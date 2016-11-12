به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه ای از سوی کانون هواداران باشگاه استقلال برگزار خواهد شد که طی آن چهار تیم از مجموع پیشکسوتان این باشگاه به رقابت خواهند پرداخت تا از میان آنها بهترین ها برای تشکیل تیم اصلی پیشکسوتان استقلال انتخاب شوند.

این مسابقات یادواره منصور پورحیدری است و تیم هایی که در این دوره از مسابقات حضور دارند با نامهای عزت جانملکی، ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی و رضا احدی وارد مسابقات خواهند شد تا به این ترتیب نام ۵ پیشکسوت فقید تیم استقلال در این دوره از مسابقات زنده شود.