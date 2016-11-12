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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

برای حضور در یک تورنمنت صورت می گیرد؛

تشکیل چهار تیم استقلال به نام چهار پیشکسوت فقید آبی‌ها

تشکیل چهار تیم استقلال به نام چهار پیشکسوت فقید آبی‌ها

پیشکسوتان باشگاه استقلال در تورنمنت چهار جانبه ای که با حضور چهار تیم از مجموعه این باشگاه تشکیل می شود به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه ای از سوی کانون هواداران باشگاه استقلال برگزار خواهد شد که طی آن چهار تیم از مجموع پیشکسوتان این باشگاه به رقابت خواهند پرداخت تا از میان آنها بهترین ها برای تشکیل تیم اصلی پیشکسوتان استقلال انتخاب شوند.

این مسابقات یادواره منصور پورحیدری است و تیم هایی که در این دوره از مسابقات حضور دارند با نامهای عزت جانملکی، ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی و رضا احدی وارد مسابقات خواهند شد تا به این ترتیب نام ۵ پیشکسوت فقید تیم استقلال در این دوره از مسابقات زنده شود. 

کد مطلب 3821722

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