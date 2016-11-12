کشف مواد مخدر در خراسان جنوبی ۳۶ درصد افزایش یافت

علی زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماه گذشته بالغ بر ۱۸ تن و ۴۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط دستگاه های مقابله ای استان اعم از نیروی انتظامی، مرزبانی، سپاه، گمرک، زندان و اطلاعات کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات این مدت در حوزه نیروی انتظامی بوده است، بیان کرد: از مجموع کشفیات این مدت ۱۵ تن و ۷۰۰ کیلوگرم توسط نیروی انتظامی استان کشف شده است.

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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از توقیف ۳۷۰ دستگاه خودرو در این ارتباط خبر داد و گفت: همچنین در ارتباط با این کشفیات بیش از سه هزار نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

زندی ادامه داد: مجموع کشفیات مواد مخدر استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به کشف یک تن و ۲۶۳ تن تریاک در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این مواد توسط پلیس مواد مخدر استان در ایست بازرسی علی آباد بیرجند از بار برنج کشف شده است.

اجرای طرح درمان دانش آموزان معتاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری اقدامات خوبی در حوزه درمان اعتیاد در استان انجام شده است، عنوان داشت: یکی از مهمترین طرح ها در این زمینه اجرای طرح مدیریت مورد و طرح درمان دانش آموزان معتاد است.

زندی با بیان اینکه همچنین در زمینه درمان دانش آموزان معتاد و مراقبت های بعد از خروج اقدامات ارزنده ای در آموزش و پرورش انجام شده است، بیان کرد:در حوزه درمان نگاه ما به سمت مناطق مرزی است.

وی، درمان رایگان زنان معتاد و افراد نیازمند را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه درمان عنوان کرد و افزود: به مراکز درمانی ابلاغ شده تا هر بانوی معتادی که استطاعت مالی ندارد درمان آن ها را به صورت رایگان انجام دهند.