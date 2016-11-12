استاندارد گیاه «مرزه» تدوین شد/ اهلی کردن ۱۵۰ گونه گیاهی

فاطمه سفید کن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر توانسته ایم استاندارد «مرزه» را در این موسسه تدوین کنیم؛ شبکه گیاهان دارویی و پژوهشگاه استاندارد از این موضوع حمایت کرده است.

به گفته وی، اکنون استاندارد مرزه در کمیته ملی استاندارد است تا مراحل پایانی ابلاغ آن انجام گیرد؛ با توجه به تنوع گیاهان دارویی در کشور نیاز داریم تابیشتر در این حوزه به تدوین استاندارها بپردازیم که موسسه در راستای همین موضوع تلاش می کند.

وی در خصوص اهلی کردن گیاه دارویی اظهار داشت: ایران پتانسیل خوبی برای گیاهان دارویی دارد بنابراین نیاز است که در راستای اهلی کردن گیاهان دارویی گام برداریم.

وی با بیان اینکه موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به صورت ویژه روی گیاهان دارویی فعالیت می کند، افزود: اهلی کردن گیاهان دارویی زمان بر و طولانی است و این در حالی است که همه نهادهای مربوطه انتظار دارند بعد از مدت کوتاه نتیجه تحقیقات را ارائه کنیم.

سفید کن خاطر نشان کرد: ما توانستیم از ابتدای فعالیتمان در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع روی ۲۸ گونه بومی و انحصاری مرزه و آویشن تحقیقاتی انجام دهیم.

به گفته معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، اکنون به مرحله ای رسیدیم که می دانیم هر کدام از گونه ها را در کدام منطقه بکاریم تا صرف اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه روی کشت و اهلی کردن ۱۵۰ الی ۱۶۰ گونه گیاه دارویی کار کرده ایم و تحقیقاتی هم در دست انجام هستند، اظهار داشت: این تعداد در مقابل ۲ هزار گونه گیاهی که در کشور داریم از نظر خودمان خیلی کم است.