کتابداران به مدارس زنجان خدمات ارائه می کنند

امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت کتابداران در مدارس استان زنجان خبر داد و گفت: مدارس استان زنجان اکثریت کتابخانه دارند و در صورت نبود کتابخانه چندین قفسه کتاب در اختیار مدارس قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه کتابهای زیادی در کتابخانه های مدارس استان زنجان وجود دارد.

مدیر کل عمومی کتابخانه های استان زنجان از فعالیت کتابداران در مدارس استان زنجان خبر داد و گفت: مدارس یکی از پتانسیل های ویژه برای امر کتاب و کتابخوانی هستند و این فرصت باید نهایت استفاده را کرد.

نیک بخش بر لزوم تقویت کتابخانه‌های مدارس اشاره کرد و گفت: توجه به این امر مهم باعث توسعه خلاقیت و تفکر دانش آموزان می‌شود و این اداره کل بر تقویت کتابخانه‌های مدارس استان زنجان تأکید جدی دارد.

وی یاد آورشد: با توجه به اینکه کتاب‌خوانی در رشد تفکر و توسعه نگرش دانش‌آموزان نقش بسیار مهمی دارد باید کتاب‌های غیر درسی متناسب با سن دانش آموزان در مدارس وجود داشته باشد.

مدیر کل عمومی کتابخانه های استان زنجان ابراز کرد: خانواده در زمینه تشویق دانش‌آموزان به امر کتاب‌خوانی بسیار نقش مهمی دارند.

نیک بخش گفت: برای ترویج امر کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان باید آموزش و پرورش به برگزاری نمایشگاه کتاب به جد وارد شود.