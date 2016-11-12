کشف سرنخهایی درباره مریخ نشین از کارافتاده بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، مریخ نشین Beagle ۲ در سال ۲۰۰۳ همراه با مدارگرد Mars Express آژانس فضانوردی اروپا (اسا) راهی فضا شد اما هیچ کس فکر نمی کرد به یکی از رازهای عجیب تاریخ اکتشافات فضایی تبدیل شود.

اکنون دانشمندان دانشگاههای بریتانیا مطالعه ای انجام داده اند که نشان می دهد چه اتفاقی برای این مریخ نشین روی داده است.

آنها از پیشرفته ترین روش تصویربرداری مبتنی بر مدل سازی سه بعدی برای حل معمای سرنوشت مریخ نشین Beagle ۲ استفاده کرده اند.

به گفته آنها این کاوشگر بدون سرنشین در سطح مریخ سقوط نکرده است اما پس از فرود موفقیت آمیز در این سیاره و آغاز فعالیتهایش به دلیل تاشدن آنتن نتوانسته به سرویس دهی از پیش برنامه ریزی شده ادامه دهد.

مریخ نشین Beagle ۲ که توسط دانشمندانی در بریتانیا طراحی و ساخته شده بود نخستین مأموریت بین سیاره ای این کشور به حساب می آمد که در سوم ژوئن سال ۲۰۰۳ راهی فضا شد.

این کاوشگر تنها ۶ روز پیش از فرود آمدن در سطح مریخ از مدارگرد Mars Express جدا شد و درحالی که دانشمندان تلاش می کردند با آن ارتباط برقرار کنند به دلیل نقص در عملکرد آنتن کاوشگر برای همیشه به فراموشی سپرده شد.