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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

حضور ۲۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین المللی کشاورزی

حضور ۲۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین المللی کشاورزی

رئیس شورای اطلاع رسانی ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی ضمن اعلام حضور ۲۰ شرکت خارجی در این نمایشگاه گفت: کشاورزی پایدار کمترین آسیب برای محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افتخار افزود: این رویداد مهم حوزه کشاورزی می تواند عاملی اثرگذار در مسیر رشد، توسعه، رونق تولید، همچنین برنامه ریزی مناسب در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی بر حسب نیاز بازارهای جهانی و رویکرد بازارهای مختلف داخلی باشد.

وی با بیان اینکه عموما نمایشگاه‌ها می توانند در اعتمادسازی، گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاری های بین المللی موثر باشند، گفت: ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته می تواند الگویی مناسب جهت استفاده متقابل از توانمندی ها و امکانات داخلی و خارجی، فرصتی ایده ال برای بخش خصوصی داخلی و توان فنی و مهندسی فعال در این حوزه باشد.

افتخار، حضور شرکت های صاحب فن آوری و تکنولوژی در این نمایشگاه را نشانه فرصت های بالقوه موجود در بازار کشاورزی دانست و تصریح کرد: ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی میزبان بیش از ۲۰شرکت آسیایی و اروپایی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، ایتالیا و آلمان و روسیه است که این امر می تواند نقشی مهم در توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه حوزه کشاورزی داشته باشد.

رئیس شورای اطلاع رسانی ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته ادامه داد: نسبت به سال گذشته، تعداد شرکت های خارجی افزایشی۶۰ درصدی و مساحت نمایشگاه با حدود ۸۰۰۰ مترمربع رشدی ۲۰۰۰ مترمربع داشته است.

وی مهمترین رویکرد این نمایشگاه را توجه به موضوع فن آوری های نوین در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: بهره گیری از تکنولوژی های نوین در عرصه گشاورزی منجر به پایداری بیشتر در این حوزه و تلفیق مثبت کشاورزی سنتی و نوین می شود که تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات را به دنبال دارد.

افتخار یکی دیگر از رویکردهای مهم نمایشگاه امسال را تلفیق محیط زیست و کشاورزی برای دستیابی به کشاورزی پایدار دانست و تصریح کرد: کشاورزی پایدار به معنای مدیریت موفق منابع است که علاوه بر رفع نیازهای انسانی، کمترین آسیب و خسارت برای محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه دارد.

ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری های کشاورزی، ارگانیک و صنایع وابسته با شعار «فن‌آوری های نوین، رونق تولید و توسعه صادرات» باحضور شرکت های داخلی و خارجی از ۱۶ تا ۱۹ آذر ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3821744
مسعود بربر

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