حضور ۲۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین المللی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افتخار افزود: این رویداد مهم حوزه کشاورزی می تواند عاملی اثرگذار در مسیر رشد، توسعه، رونق تولید، همچنین برنامه ریزی مناسب در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی بر حسب نیاز بازارهای جهانی و رویکرد بازارهای مختلف داخلی باشد.

وی با بیان اینکه عموما نمایشگاه‌ها می توانند در اعتمادسازی، گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاری های بین المللی موثر باشند، گفت: ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته می تواند الگویی مناسب جهت استفاده متقابل از توانمندی ها و امکانات داخلی و خارجی، فرصتی ایده ال برای بخش خصوصی داخلی و توان فنی و مهندسی فعال در این حوزه باشد.

افتخار، حضور شرکت های صاحب فن آوری و تکنولوژی در این نمایشگاه را نشانه فرصت های بالقوه موجود در بازار کشاورزی دانست و تصریح کرد: ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی میزبان بیش از ۲۰شرکت آسیایی و اروپایی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، ایتالیا و آلمان و روسیه است که این امر می تواند نقشی مهم در توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه حوزه کشاورزی داشته باشد.

رئیس شورای اطلاع رسانی ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته ادامه داد: نسبت به سال گذشته، تعداد شرکت های خارجی افزایشی۶۰ درصدی و مساحت نمایشگاه با حدود ۸۰۰۰ مترمربع رشدی ۲۰۰۰ مترمربع داشته است.

وی مهمترین رویکرد این نمایشگاه را توجه به موضوع فن آوری های نوین در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: بهره گیری از تکنولوژی های نوین در عرصه گشاورزی منجر به پایداری بیشتر در این حوزه و تلفیق مثبت کشاورزی سنتی و نوین می شود که تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات را به دنبال دارد.

افتخار یکی دیگر از رویکردهای مهم نمایشگاه امسال را تلفیق محیط زیست و کشاورزی برای دستیابی به کشاورزی پایدار دانست و تصریح کرد: کشاورزی پایدار به معنای مدیریت موفق منابع است که علاوه بر رفع نیازهای انسانی، کمترین آسیب و خسارت برای محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه دارد.

ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری های کشاورزی، ارگانیک و صنایع وابسته با شعار «فن‌آوری های نوین، رونق تولید و توسعه صادرات» باحضور شرکت های داخلی و خارجی از ۱۶ تا ۱۹ آذر ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.