محمود نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجبار در شیوه عرضه هر نوع تولیداتی موجب اخلال در بازار عرضه و تقاضا می شود بنابراین حضور یا عدم حضور شرکت های تولیدکننده سنگ آهن در بورس کالا باید اختیاری باشد.

وی بیان کرد: بورس کالا به عنوان یک مرکز انسجام دهنده بازار عرضه و تقاضا خوب است مشروط به اینکه از تولید کننده و مصرف کننده سلب اختیار نکند بلکه راهکاری در کنار سایر روش‌های خرید و فروش کالا یا محصول باشد.

نوریان یادآور شد: گروهی معتقدند عرضه سنگ آهن در بورس کالا مکانیزم مطمئنی برای کشف قیمت این محصول و تضمینی مطمئن برای فروش است در حالی که تولیدکننده و خریداران داخلی سنگ آهن مشکلی برای کشف قیمت و خرید و فروش این محصول ندارند و از گذشته در تعامل با یکدیگر در فضای دوستانه و حرفه ای به توافق رسیده اند.

مدیرعامل شرکت چادرملو عنوان کرد: سنگ آهن محصولی خاص و دارای مشتری خاص است که در بازار داخل ارتباط تنگاتنگ و شناخته شده ای بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول وجود دارد بنابراین خرید و فروش سنگ آهن در داخل کشور مکانیزم چندان پیچیده ای ندارد و معادله چند مجهولی نیست که به دنبال راه حل باشیم.

نوریان با اشاره تلویحی به امکان افزایش قیمت سنگ آهن با ورود به بورس کالا گفت: وقتی محصولی در بورس کشف قیمت شود بدیهی است خریدار و فروشنده بر پایه همان قیمت معامله می کنند و این اتفاق اگر برای سنگ آهن بیفتد اثر مثبت خواهد داشت، چرا که در حال حاضر قیمت سنگ آهن د رداخل کشور برای تولیدکنندگان فولاد کمتر از قیمت جهانی است و بعید می دانم این گروه موافق خرید سنگ آهن از بورس کالا باشند.

وی همچنین با اشاره به میلیاردها ریال مطالبات معوقه چادرملو از شرکت های فولادی افزود: معاملات در بورس کالا شفاف و نقدی انجام می شود و این حرکت نیز برای سنگ آهنی ها بسیار اثرات مثبت دارد و استقبال می کنیم اما بهتر است کمی واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم که آیا این توان و ظرفیت در بین واحدهای فولادی وجود دارد که خرید نقدی داشته باشند ؟

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو افزود: در همه جای جهان ارتباط متقابل تولیدکنندگان مواد اولیه و خریداران سنگ آهن در بخش خصوصی همواره بر پایه منافع مشترک بوده و چالش سختی وجود ندارد، این تعامل تا جایی وجود دارد که دولت ها مداخله نکنند.

وی افزود: بهتر است دولت از نقش نظارتی و حمایتی خود خارج نشود و در مقام تصمیم گیری و تعیین تکلیف برای فعالان این حوزه صنعتی قرار نگیرد.

نوریان گفت: شاید برخی از تولیدکنندگان سنگ آهن مایل باشند محصول خود را در بورس کالا عرضه کننده که بسیار خوب است اما نباید اجبار و تحمیلی باشد.

نوریان ادامه داد: بورس کالا می تواند زمینه صادرات مازاد بر نیاز داخل را نیز برای عرضه کنندگان فراهم کند تا توان بخش خصوصی تقویت و از طرفی درآمد ارزی برای کشور حاصل شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما خصوصی سازی معادن صحیح انجام نشده و دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند تا با استفاده از تجربه و تخصص موجود در بخش خصوصی بتوان شرایط بحرانی برخی معادن را برطرف کرد به همین دلیل بیم آن می رود روند عرضه محصولات سنگ آهن در بورس کالا نیز به همین سرنوشت مواجه شود و شرایط فعلی عرضه سنگ آهن را نیز مختل کند.

نوریان در مورد شرایط سرمایه گذاری خارجی در مجموعه شرکت چادرملو گفت: در زمینه توسعه تکنولوژی به دنبال همکاری با کشورهای دیگر هستیم البته هدف اول ما بومی‌سازی دانش فنی و تکنولوژی است و نباید فراموش کرد که کشور ما به دلیل وضع تحریم ‌ها سالها از فناوری های روز دنیا عقب مانده است، بنابراین ما فقط تمایل به بهره گیری از تکنولوژی داریم و نیازی هم به سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در مجموعه های خودمان نمی بینیم، ولی با شرکتهایی که قبلا با ما همکاری داشتند و به علت تحریم ها روابطمان ضعیف شده بود، در حال مذاکره هستیم تا برای رفع نیازهای خود، بدون اتکا به واسطه ها تصمیم گیری کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوان در زمانی کوتاه با تکمیل کردن زنجیره تولید، محصولات نهایی خود را صادر کنیم.