علوم انسانی و جامعه ‌شناسی نماد توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم تحقیقات، مراسم بزرگداشت باقر ساروخانی پدر جامعه‌شناسی ارتباطات و مدیر گروه جامعه شناسی دکتری تخصصی واحد علوم و تحقیقات با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

باقر ساروخانی پدر علم جامعه شناسی در این مراسم گفت: علوم انسانی و جامعه شناسی نماد توسعه پایدار در جامعه است و اگر جامعه‌ای خواهان پیشرفت باشد باید شاخصه‌های مختلف علوم انسانی و جامعه‌شناسی را در خود تقویت کند.

وی افزود: من مدیون استادان و همچنین تک تک شاگردانم هستم. من در دانشگاه از دانشجویانم علم می‌آموزم و اگر دانشجویان من نبودند هیچ‌ یک از کتاب های من منتشر نمی شد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم‌ نشان ‌دهنده این است که جامعه ما هوشمند شده اگر جامعه هوشمند افراد را از یکدیگر جدا کند جوانان ما بیشتر می‌آموزند و انگیزه‌ برای شروع کار جوانان بیشتر می‌شود.

ساروخانی عنوان کرد: برگزاری این مراسم‌ها ویروس دانایی را در جامعه ایجاد می‌کند و آدم‌ها را به سمت کتاب سوق می‌دهد. کاری کنید تا فرزندان به سمت علم حرکت کنند و آن را سرمنشا خود قرار دهند.

وی افزود: دنیای امروز یک دنیای متفاوت است بنابراین جامعه‌ای اگر حرکت کند و راه آن با دانش هماهنگ نداشته باشد مسیر اشتباه را طی خواهد کرد.