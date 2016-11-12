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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

«شازده حمام» زیر تیغ نقد می‌رود

«شازده حمام» زیر تیغ نقد می‌رود

رمان «شازده حمام» روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، رمان «شازده حمام» نوشته محمدحسین پاپلی یزدی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در قالب یکی از جلسات «لذت خواندن ادبیات» کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور تشویق جامعه به کتابخوانی و توجه به نقش ادبیات در ایجاد عادت به مطالعه، سلسله نشست‌های ماهانه «لذت خواندن ادبیات» را سه‌شنبه‌های آخر هر ماه برگزار می‌کند. تا به حال ۵ نشست از این سری جلسات برگزار شده و ششمین نشست به نقد و بررسی رمان «شازده حمام» نوشته محمدحسین پاپلی یزدی اختصاص دارد.

جلسه نقد و بررسی این کتاب با حضور یزدان منصوریان و نویسنده اثر برگزار خواهد شد و دبیر نشست نیز فرزانه اخوت خواهد بود.

این برنامه روز سه شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3821764

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