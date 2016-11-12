غیبت افتخاری و اعضای تیم استقلال در مراسم شب هفت پورحیدری

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا افتخاری را می توان بزرگ ترین غایب در مراسم هفتمین شب درگذشت زنده یاد پورحیدری دانست. در شبی که تقریبا همه بزرگان فوتبال به ویژه بزرگان تاریخ ۷۰ ساله استقلال برای گرامی داشت یاد منصور پورحیدری حضور داشتند، مدیرعامل استقلال در این مراسم حضور پیدا نکرد و این اتفاق در حالی افتاد که از کل اعضای تیم استقلال نیز تنها سید مهدی رحمتی بود که برای دقایقی در مراسم حضور یافت.

افتخاری در حالی در این مراسم حضور نیافت که منصور پورحیدری جدا از آن که پیشکسوت باشگاه استقلال بود، عضو هیات مدیره این باشگاه هم محسوب می شد. غیبت وی در شرایطی صورت گرفت که دکتر فریده شجاعی همسر مرحوم پورحیدری به صورت تلفنی از افتخاری برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود.