قند خون شهروندان رایگان اندازه گیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فربد قلعه دار رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه ۸ با اعلام این خبر، گفت: در دراستای تحقق اهداف سلامت محور، برنامه های خاصی ویژه هفته ای که به عنوان هفته سلامت نام گذاری شده، برنامه های مختلفی در خانه های سلامت محلات منطقه با محوریت دیابت و راه های مقابله و پیش گیری از آن اجرایی می شود.

وی افزود: این برنامه ها شامل برگزاری دوره های آموزشی، غربالگری، جشنواره ی غذای مناسب برای افراد دیابتی، همایش علمی دیابت با حضور متخصصین و صاحب نظران، تجلیل ازمدیران کانون های دیابت منطقه و تجلیل از قهرمانان دیابت که شامل بیماران مبتلا به دیابت است که به خوبی با رعایت اصول درمانی نسبت به کنترل دیابت موفق بوده اند، می باشد که از طریق خانه های سلامت محلات پوشش داده می شود.

به گفته قلعه دار، در اتوبوس دیابت مستقر در منطقه ۸ نیز، معاینه‌های اولیه از جمله اندازه‌گیری قد، وزن و آزمایش اندازه گیری قند خون انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به شیوع و مشکلاتی که دیابت در صورت عدم کنترل برای افراد ایجاد می کند، لذا یکی از برنامه های محوری ادراه سلامت منطقه تحت پوشش قرار دادن شهروندان منطقه از طریق خانه های سلامت محلات است.