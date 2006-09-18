32 درصد مردم بيننده شبكه پيام سيما هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما نشان مي دهد مردم ساكن شهرها (33 درصد) بيشتر از ساكنان روستاها (31 درصد) كم و بيش شبكه پيام نما را تماشا مي ‌كنند. مردم شهر و روستاهاي ياسوج (54 درصد) بيشتر و شهر و روستاهاي تابعه اهواز (18 درصد) كمتر از ساير شهرها و روستاها كم و بيش بيننده اين شبكه هستند. نداشتن قابليت پخش مطالب شبكه پيام ‌نما در گيرنده‌ها (49 درصد) از عمده‌ترين دلايل تماشا نكردن شبكه پيام نما در بين غيربينندگان است.

اين شبكه در ساعات 19 تا 22 (12 درصد) و 15 تا 19 (11 درصد) بيشترين درصد بينندگان را دارد. مطالب مربوط به اخبار (23 درصد) پربيننده ترين و مطالب كشاورزي (8 درصد) كم بيننده ترين مطالب شبكه پيام نماي فارسي در بين پاسخگويان است. نتايج نشان مي‌دهد كه از بين عناوين خبري اين شبكه، 38 درصد از بينندگان از خبرهاي ورزشي بيشتر استفاده مي‌كنند.

همچنين 81 درصد از بينندگان در حد خيلي زياد و زياد از مطالب خبري شبكه پيام نماي فارسي رضايت دارند و 73 درصد كيفيت مطالب ارائه شده اين شبكه را خيلي خوب و خوب ارزيابي كرده‌اند. 74 درصد بينندگان با راه ‌اندازي شبكه‌هاي پيام نماي تخصصي در حد خيلي زياد و زياد موافق هستند.

