آلودگی هوای کرج به مرز هشدار رسید/سالمندان از خانه خارج نشوند

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته شهرستان کرج را ۱۴۳ اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۳۱ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان نیز برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۴۰ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروه‌های حساس دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

محمدی به شهروندان کرجی، ساوجبلاغی و نظرآبادی و افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز و با افزایش میزان غلظت آلاینده ها، هوای شهر کرج به مرز هشدار نزدیک شده است این کلان‌شهر امروز شاهد افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر است.

همچنین اداره کل هواشناسی استان البرز طی سه روز آینده برای شهرهای صنعتی استان افزایش آلاینده‌های جوی را پیش‌بینی کرده است.