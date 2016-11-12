به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اژدری زاده با بیان این نکته که قرارداد سروش رفیعی با باشگاه فولاد خوزستان غیر قابل انکار می باشد، در گفتگو با سایت این باشگاه گفت: تاکنون با توجه به احترام گذاشتن به مرحله خدمت سربازی این بازیکن از انجام هرگونه اظهار نظر به صورت رسمی از سوی باشگاه فولاد خوزستان خودداری شده بود ولی با توجه به اتمام زمان خدمت مقدس سربازی این بازیکن، باشگاه فولاد خوزستان حق خود می‌داند که رسما اعلام کنند که سروش رفیعی با این باشگاه قرارداد داشته و بر این اساس در نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم قطعا بازیکن باشگاه فولاد خوزستان محسوب می شود و در اختیار فولاد خوزستان است.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در رابطه با قرارداد همکاری این باشگاه و سروش رفیعی، اظهار داشت: این قرارداد غیرقابل انکار بوده و تمامی بندهای آن مشخص می باشد و جای هیچگونه تفسیر و گمانه زنی در آن وجود ندارد.

اژدری زاده همچنین خطاب به مسئولان فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: با توجه به پایان زمان سربازی و غیبت این بازیکن طی نامه ای این موضوع را رسما به سازمان محترم لیگ اعلام کرده ایم و از مسئولان محترم فدراسیون و به ویژه جناب آقای مهدی تاج، تقاضا داریم که توجه ویژه به این پرونده که هم اینک در کمیته انضباطی در جریان می باشد، داشته باشند.

وی افزود: ما از مسوولان امر تقاضای تسریع در رسیدگی به این پرونده را داریم، چراکه طبق برنامه اعلامی نمایندگان باشگاه فولاد دو نوبت برای شرکت در جلسات و ارائه مدارک و اسناد خود به کمیته انضباطی مراجعه کرده اند که بدون هیچ دلیلی این جلسات برگزار نشده است.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، گفت: باشگاه ما با توجه به داشتن قرارداد با این بازیکن به تمامی باشگاه های محترم لیگ برتر اعلام می کند که هیچ باشگاهی اجازه ورود به مذاکره و باز کردن باب مذاکرات با بازیکن را ندارد.

اژدری زاده همچنین خطاب به فعالان در زمینه جابجایی بازیکن نیز اعلام کرد: سروش رفیعی بازیکن باشگاه فولاد خوزستان است و هرگونه رایزنی‌ با این بازیکن مطمئنا راه به جایی نخواهد برد.