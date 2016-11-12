۱۹۵ اثر به بخش رقابتی دوسالانه نگارگری راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۵۴ اثر در بخش تذهیب، ۵۰ اثر در بخش گل و مرغ، ۶۶ اثر در نقاشی ایرانی و ۲۵ اثر در بخش تشعیر و سیاه قلم توسط هیات داوران به نمایشگاه دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران راه یافت.

امیر طهماسبی عضو هیات انتخاب دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران درباره نحوه انتخاب آثار گفت: محور انتخاب آثار، اصل بودن و دوری از کپی برداری بود همچنین ساختار، ترکیب، استفاده مناسب از رنگ، طراحی درست و رعایت مبانی و اصول نگارگری ایرانی در انتخاب آثار اهمیت بسیاری داشت.

طهماسبی افزود: از لحاظ خلاقیت و نوآوری نسبت به دوره قبل تفاوتی در آثار دیده نمی شود ولی کیفیت اجرا به ویژه در رشته های تذهیب و گل و مرغ بسیار بهتر است. البته در آثار هنری کلاسیک به دلیل رعایت معیارها و ضوابط موجود، آثار همچنان به گذشته وابسته هستند و نمی توان انتظار وقوع یک اتفاق را به یک باره داشت.

عضو هیات انتخاب دوسالانه نگارگری همچنین درباره بخش طراحی و پرتره سازی گفت: در بخش طراحی و پرتره سازی آثار ارسال شده به دبیرخانه از نظر کمیت بسیار کم بود و این آثار طی بررسی های انجام شده نتوانست نظر هیات داوران را جلب کند. بیشتر این آثار طراحی های مدادی و بسیار واقع گرایانه بودند تا نگارگری در هیچ کدام از این آثار فضاسازی های نگارگری ایرانی و آن عالم خیال که نمونه هایی از طبیعت این فضا است، مشاهده نشد و متاسفانه این بخش را در دوسالانه از دست دادیم.

دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اواخر آذرماه برگزار خواهد شد.