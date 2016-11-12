به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد نگاه ویژهای به فعالیتهای حوزه فرهنگی دارد و مبنای همه امور و طرح ها در کمیته امداد، کار فرهنگی است که برنامههای مختلف و متنوعی در سطح استان برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور و شرکت فعال ۲۱ هزار ۴۷۷ نفر در فعالیتهای اوقات فراغت کمیته امداد استان بوشهر، اضافه کرد: پنج هزار و ۴۶۴ نفر از دانش آموزان، دانشجویان، دختران غیر محصل در اردوهای تابستانه شرکت کردند.
شرکت ۱۱ هزار نفر در کارگاههای آموزشی
لطفی همچنین از حضور سه هزار و ۴۱۶ نفر در فعالیتهای اوقات فراغت در قالب برنامه کانونهای فرهنگی، تربیتی و فعالیتهای قرآنی، خاطرنشان کرد: ۳۵۴ نفر در دورههای حرفهآموزی کمیته امداد شرکت کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به شرکت ۱۱ هزار و ۵۰۶ نفر در کارگاههای آموزش خانواده و مشاوره، بیان کرد: ۷۳۷ نفر در کارگاههای آموزشی آشنایی با فضای مجازی شرکت کردند.
خدمات دهی به ۸۰۰۰ دانش آموز و دانشجو
وی با اشاره به ارائه خدمات به هشت هزار و ۲۳۲ نفر دانش آموز و دانشجو تحت حمایت، ادامه داد: ۲۳۰ نفر از این دانش آموزان در مجتمعهای رفاهی دانش آموزی حضور دارند.
لطفی با بیان اینکه هزار و ۳۳۱ نفر دانشجو خدمات تحصیلی از کمیته امداد دریافت کردهاند، افزود: سه هزار و ۳۳۵ نفر در کانونهای موقت جشنوارهها، کانونهای جوانان پیرو ولایت و فعالیتهای قرآنی شرکت فعال داشتهاند.
وی اظهار داشت: سه هزار و ۳۵۶ نفر مددجو در تابستان امسال به اردوهای فرهنگی و زیارتی طرح شوق زیارت به عتبات عالیات و اماکن زیارتی اعزام شدند.
گسترش برنامههای اوقات فراغت
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از کسب رتبه برتر کشوری کمیته امداد بوشهر در زمینه فعالیتهای فرهنگی خبر داد و گفت: در همایش مدیران کل سراسر استانها در مشهد مقدس، استان بوشهر از سوی رئیس کمیته امداد کشور در زمینه فعالیتهای فرهنگی در کشور اول معرفی شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری کمیته امداد استان برای رسیدن به اهداف کمیته امداد و توجه به نیازهای مددجویان مورد حمایت بهویژه نوجوانان و جوانان اقدام به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی برای پرکردن اوقات فراغت جامعه هدف خود کرده است.
لطفی بیان کرد: با توجه به پرمخاطب بودن فعالیت های اوقات فراغت کمیته امداد، این نهاد نسبت به ایجاد محتوای مناسب با نیاز مخاطبین در ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین آموزشهای مهارتهای زندگی اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: ماه گذشته در بررسیهای انجام گرفته از سوی دبیرخانه ستاد ساماندهی اوقات فراغت استان، به عنوان دستگاه برتراستانی در زمینه فعالیت اوقات فراغت انتخاب شد.
نظر شما