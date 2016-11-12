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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد

رتبه برتر کمیته امداد استان بوشهر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی

رتبه برتر کمیته امداد استان بوشهر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از کسب رتبه برتر کمیته امداد استان بوشهر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های حوزه فرهنگی دارد و مبنای همه امور و طرح ها در کمیته امداد، کار فرهنگی است که برنامه‌های مختلف و متنوعی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور و شرکت فعال ۲۱ هزار ۴۷۷ نفر در فعالیت‌های اوقات فراغت کمیته امداد استان بوشهر، اضافه کرد: پنج هزار و ۴۶۴ نفر از دانش آموزان، دانشجویان، دختران غیر محصل در اردوهای تابستانه شرکت کردند.

شرکت ۱۱ هزار نفر در کارگاه‌های آموزشی

لطفی همچنین از حضور سه هزار و ۴۱۶ نفر در فعالیت‌های اوقات فراغت در قالب برنامه کانون‌های فرهنگی، تربیتی و فعالیت‌های قرآنی، خاطرنشان کرد: ۳۵۴ نفر در دوره‌های حرفه‌آموزی کمیته امداد شرکت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به شرکت ۱۱ هزار و ۵۰۶ نفر در کارگاه‌های آموزش خانواده و مشاوره، بیان کرد: ۷۳۷ نفر در کارگاه‌های آموزشی آشنایی با فضای مجازی شرکت کردند.

خدمات دهی به ۸۰۰۰ دانش آموز و دانشجو

وی با اشاره به ارائه خدمات به هشت هزار و ۲۳۲ نفر دانش آموز و دانشجو تحت حمایت، ادامه داد: ۲۳۰ نفر از این دانش آموزان در مجتمع‌های رفاهی دانش آموزی حضور دارند.

لطفی با بیان اینکه هزار و ۳۳۱ نفر دانشجو خدمات تحصیلی از کمیته امداد دریافت کرده‌اند، افزود: سه هزار و ۳۳۵ نفر در کانون‌های موقت جشنواره‌ها، کانون‌های جوانان پیرو ولایت و فعالیت‌های قرآنی شرکت فعال داشته‌اند.

وی اظهار داشت: سه هزار و ۳۵۶ نفر مددجو در تابستان امسال به اردوهای فرهنگی و زیارتی طرح شوق زیارت به عتبات عالیات و اماکن زیارتی اعزام شدند.

گسترش برنامه‌های اوقات فراغت

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از کسب رتبه برتر کشوری کمیته امداد بوشهر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خبر داد و گفت: در همایش مدیران کل سراسر استان‌ها در مشهد مقدس، استان بوشهر از سوی رئیس کمیته امداد کشور در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در کشور اول معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری کمیته امداد استان برای رسیدن به اهداف کمیته امداد و توجه به نیازهای مددجویان مورد حمایت به‌ویژه نوجوانان و جوانان اقدام به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی برای پرکردن اوقات فراغت جامعه هدف خود کرده است.

لطفی بیان کرد: با توجه به پرمخاطب بودن فعالیت های اوقات فراغت کمیته امداد، این نهاد نسبت به ایجاد محتوای مناسب با نیاز مخاطبین در ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین آموزش‌های مهارت‌های زندگی اقدام کرده است.

وی اضافه کرد: ماه گذشته در بررسی‌های انجام گرفته از سوی دبیرخانه ستاد ساماندهی اوقات فراغت استان، به عنوان دستگاه برتراستانی در زمینه فعالیت اوقات فراغت انتخاب شد.

کد مطلب 3821815

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