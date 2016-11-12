تاریخ و قدمت نوحه های نشسته تا دوران قاجاریه مسجل شده است

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استان هرمزگان و شهرستان میناب داری تمدن وفرهنگ نابی است که پویش برخی از اثرات ریشه بر قدمت و تاریخ آن منطقه دارد.

رضایی بیان داشت: با توجه به اسناد ارزشمند بدست آمده از محمد ابراهیم کازرونی تاریخ نویس دوران قاجاریه نشان می دهد که نوحه های نشسته تا این دوران هم برگزار شده است.

محقق و پژوهشگر هرمزگانی گفت: در این اسناد بیان شده است که در آن زمان گروهی که برای اجرای مراسم عزاداری سیدالشهدا با مشکل مواجه بودند از شاه قاجار خواسته اند که تا برای اجرای اینگونه مراسمها به آنها کمک کند تا مراسم عزاداری آنها با آرامش برگزار شود.

رضایی ادامه داد: عزاداران از شاه قاجار دعوت کردند تا در مراسم آنها شرکت کند و وقتی این کار صورت گرفته شاه قاجار مشاهده میکند که گروهی دریک اتاق کوچک و گرم نشسته وبه عزاداری سیدالشهدا مشغول هستند.

وی با بیان اینکه این اسناد نشان دهنده قدمت این عزاداری ها در هرمزگان وشهرستان میناب است گفت: پیشینه این حرکت و نشستن در یک اتاق و به عزاداری پرداختن به دوران ما قبل سلسله قاجار هم بر می گردد و گرنه امکان چنین حرکتی در دوران قاجار هم وجود نداشت.

رضایی ابرازداشت: ترتیب کار نشان دهنده آن است که در زمان صفویه و زمانی که گروهی ایرانگرد و جهانگرد به کشور ایران سفر می کنند باز هم گزارش هایی را در منطقه از عزاداری سیدالشهدا منتشر کرده اما از چگونگی برگزاری آن قید نشده اما در گزارش محمد ابراهیم کازرونی تاریخ نویس ایرانی به صراحت نسب به برگزاری مراسم عزاداری پرداخته شده است.