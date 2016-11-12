اختلافات اعضای شورا امروز بررسی می شود/ شورای اول تکرار نخواهد شد

اسماعیل دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این مطلب که پیش از این بارها گفته بودم شورای چهارم اصلاً سیاسی نیست جز در روز انتخاب رئیس شورا، افزود: متاسفانه باید بگویم در چند ماه اخیر شاهد اتفاقات سیاسی در شورای شهر بودیم و آن فضای بسیار صمیمانه و کار برای مردم اندکی با چالش روبرو شده است.

وی توضیح داد: متاسفانه تعدادی از اعضای اصلاح طلب و اصولگرای شورا به ویژه در بحث واگذاری املاک توسط شهرداری، نقدهایی را وارد کردند که برخی از این نقدها رنگ و بوی سیاسی هم دارد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: تاکید اعضای شورا، بررسی دقیق واگذاری ها توسط شهرداری است و نظر ما این است که این پروژه را به قوه قضائیه واگذار کنیم و بپذیریم که تصمیم قوه قضائیه فصل الخطاب باشد.

دوستی ادامه داد: یکی از اعضای اصلاح طلب شورا نامه ای را با موضوع املاک به آقای سلطانی (معماری نیوز) داده بود که نام ۵ نفر از اعضای شورای شهر در این لیست قرار داشت. این اقدام باعث ناراحتی این ۵ عضو شد که متاسفانه روز سه شنبه گذشته بروز کرد.

وی اضافه کرد: من پیش بینی می کردم که این اتفاق بیفتد و متاسفانه روز سه شنبه هفته گذشته شاهد بروز اختلافات در شورای شهر بودیم اما امروز، یکشنبه در جلسه خصوصی این موضوعات را حل و فصل خواهیم کرد.

هرگز شورای اول تکرار نمی شود

دوستی با اشاره به دیدار اعضای شورای شهر تهران با مقام معظم رهبری گفت: در آن دیدار حضرت آقا تذکری بسیار بسیار کارشناسانه دادند مبنی بر اینکه شورا شهرداری را حمایت، نظارت و هدایت کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: چه چیزی از این بهتر؟ ما در بحث نظارت به خاطر خلاء قانونی مشکلاتی داریم که این ضعف شورا است و باید نسبت به تقویت آن اقدام شود.