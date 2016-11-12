خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- اسد بابایی؛ آزادراه تبریز به بازرگان علاوه بر احیای جاده ابریشم باعث افزایش ترانزیت کالا از ایران به کشور ترکیه می‌شود که در یک کلام می‌توان گفت که از مهمترین پروژه‌های آزاد راهی کشور در حال حاضر به شمار می‌رود این مسیر باتوجه به تردد کامیون‌های اروپایی و ترکیه ای به عنوان محور تردد آسیا به اروپا نقش مهمی در این عرصه باز می‌کند.

قرار بود ساخت این آزاد راه براساس اولویت در چهار بخش اجرا شود که بخش اول آن احداث شش خط تبریز- صوفیان به طول ۳۷ کیلومتر، بخش دوم صوفیان – مرند به طول ۲۶ کیلومتر، بخش سوم احداث باند سوم خط بازرگان – مرند به طول ۱۹۰ کیلومتر و بخش چهارم، سه خطه کردن این بود که با بهم خوردن طرح‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی این پروژه را می خواهد قطعه به قطعه اجرا کند که فاز اول آن تقریبا به طول ۷۲ کیلومتر از تبریز به مرند خواهدبود.

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قرار بود شرکت برگیز ترکیه ۶۵ درصد پروژه را اجرا کرده و ۳۵ درصد بقیه توسط طرف ایرانی احداث شود ولی متاسفانه با سپری شدن ۱۷ ماه از زمان کلنگ زنی هیچ اقدامی از سوی طرف ایرانی و خارجی صورت نگرفته و شرکت ترکیه‌ای برخی مشکلات صدور مجوز و بروکراسی ادارات ایرانی را دلیلی برای نهایی نکردن قرار داد آزاد راه ذکر کرده است.

هیچ اعتباری برای طرح آزاد راه تبریز- بازرگان واگذار نشده است

نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی پیگیری که انجام داده‌ام تاکنون ریالی بودجه برای احداث آزاد راه تبریز- بازرگان به اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی و یا هر مجموعه دیگری واگذار نشده است.

اسماعیل سعیدی افزود: سردگمی این طرح ادامه دارد و باید مسئولان و دولتمردان اعتبار تخصیص یافته به این طرح را واگذار نمایند و پیمانگار این پروژه را انتخاب کنند تا بعد از یک و نیم سال کلنگ زنی این طرح بزرگ که یکی از محورهای اصلی کریدورشمال-جنوب است تکمیل شود و به یقین این طرح می تواند نقش بسیار مهم و تحول بنیادین را در ترانزیت کشورهای آسیایی به اروپایی ایجاد کند.

پروژه ای که یک سال و نیم قبل کلنگ زنی شده نباید تا حالا معطل می‌ماند و حداقل باید مجوز صادر، پیمانکار مشخص و کارهای عمرانی اش شروع شده بود معطل ماندن پروژه بزرگراه تبریز به بازرگان قابل قبول نیست

دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پروژه ای که یک سال و نیم قبل کلنگ زنی شده نباید تا حالا معطل می‌ماند و حداقل باید مجوز صادر، پیمانکار مشخص و کارهای عمرانی اش شروع شده بود.

احمد علیرضا بیگی افزود: دولت باید این طرح که یکی از مهم‌ترین طرح های آزاد راهی کشور است تسهیلات ویژه‌ای در نظر می‌گرفت متاسفانه بعد از مدت ها شاهد هیچ پیشرفتی در این طرح ملی نبودیم و این به هیچ وجه قابل قبول نیست

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پیگیری بزرگراه تبریز- بازرگان در هیئت دولت

وزیر کشور که چند روز پیش به تبریز سفر کرده بود در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان با اشاره به مشکلات پیش آمده برای اجرایی شدن بزرگراه تبریز به بازرگان گفت: مشکلات و موانعی در اجرایی شدن پروژه بزرگراه تبریز- بازرگان رخ داده است که در صدد هستیم تا پیگیری های لازم را در هیئت دولت انجام داده و موضوع را به طور کامل بررسی کنیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: موانع باید از سرراه سرمایه گذاران پروژه برداشته شود و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها باعث ایجاد مانع برای سرمایه گذاران می شود که این به نفع اقتصاد کشور نیست.

فراخوان قطعه اول آزاد راه انجام شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:آزاد راه تبریز-بازرگان محور اصلی کریدور شمال – جنوب است و یکی از محورهای مهم شبکه آزاد راه ایران به اروپا از طریق ترکیه می‌باشد.

توحید اخلاقی با اشاره به برگزاری فراخوان قطعه اول گفت: فراخوان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی قطعه اول توسط وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

وی افزود: در این مناقصه تعداد ۱۴ شرکت سرمایه گذار داخلی و خارجی شرکت کرده بودند که هفت شرکت سرمایه گذار در ارزیابی کیفی انتخاب شده بودند.

اخلاقی تصریح کرد:از این هفت شرکت درخواست شده بود تا پیشنهادات خود را در خصوص اجرای قطعه اول که شامل محور تبریز-مرند بود را در چهار چوب هیئت وزیران تهیه کرده و ارائه دهند که در این بین یک سرمایه گذار داخلی با توجه به ارائه قیمت پایین ترانتخاب شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مدارک خود را تکمیل کند و در صورت نهایی شدن مدارک به زودی منجر به قرار داد شود.

وی در خصوص سئوال خبرنگار مهر در مورد طرح اولیه و سرمایه گذاری شرکت ترکیه‌ای نیز گفت:۹۰ درصد طرح اولیه منتفی شده است ولی شرکت برگیز ترکیه‌ای یکی از شرکت کنندگان در مناقصه قطعه اول بود جزء هفت شرکت سرمایه گذار تائید شده بود که در مرحله ارزیابی کیفی انتخاب شده بود ولی به علت اینکه سرمایه گذار داخلی قیمت پائینی داده بود برای اجرای قطعه اول انتخاب نشد.

این آزاد راه باهدف سراسری کردن کریدور شمال-جنوب کشور و توسعه شبکه بزرگراهی آسیا به اروپا، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی، کاهش گاز های گلخانه‌ای، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و دیگر مسائل کلنگ زنی شد ولی نبود همدلی بین دولتمردان و وجود بروکراسی باعث شده است تا همچنان وعده دولت یازدهم به مردم آذربایجان روی کاغذها بماند و اجرایی نشود. بی شک برای تحقق این وعده ها باید جدیت بیشتری از سوی متولیان صورت گیرد و اگرنه هیچ‌گاه ما شاهد نهایی شدن قراردادها و اجرایی شدن این مسیر حیاتی و حساس نخواهیم بود.