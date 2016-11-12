سیاست وزارت بهداشت در عزل و نصب مدیران بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی روز شنبه در همایش ظرفیت سازی مدیران بیمارستان های دولتی در هتل پارسیان آزادی، اظهارداشت: با وجود رشد و توسعه علوم پزشکی، علم مدیریت بیمارستانی در کشور ما توسعه نیافته و باید این فاصله را پر کنیم.

وی با عنوان این مطلب که ممکن است مدیران بیمارستان ها که از گذشته انتخاب شدند از لحاظ نوع مدیریت و دانش کفایت لازم را نداشته باشند، تاکید کرد: وظیفه ماست که برای توانمند سازی این مدیران تلاش کنیم.

آقاجانی ادامه داد: مدیرانی که آموزش می بینند باید در این سمت ها در بازه زمانی مشخص باقی بمانند. وزارت بهداشت توصیه کرده که تغییر در مدیریت بیمارستان ها کمتر اتفاق بیفتد.

معاون وزیر بهداشت از آموزش سراسری ۱۱۰۰ مدیر بیمارستانی از ماه آینده خبر داد و گفت: توانمندسازی مدیران بیمارستان‌ها از دو سال گذشته کلید خورد و امروز شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم. در این زمینه ابتدا وضعیت مدیران بیمارستان‌ها از نظر دانش و مهارت ارزیابی کردیم که ۲۶۶ مدیر بیمارستانی انتخاب کرده و برای آنها آزمون برگزار شد و نتایج این آزمون نقشه راه ما برای تدوین نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانی شد.

وی ادامه داد: در این راستا هفت برنامه آموزشی با کمک سازمان بهداشت جهانی تدوین شد و همچنین هفت تیم بین‌المللی و داخلی مسئولیت مرحله اول آموزش را بر عهده گرفتند. بر همین اساس ۱۰۰ مدرس از ۱۰ قطب کشوری انتخاب شدند تا آموزش ببینند و سپس این افراد، ۱۱۰۰ مدیر و رئیس بیمارستانی را طی یک دوره فشرده چهار هفته‌ای آموزش می‌دهند تا بتوانیم با اجرای این برنامه شاهد ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری بیمارستان‌های دولتی در حوزه منابع مالی، انسانی، فیزیکی و رضایت مردم و ارائه‌کنندگان خدمت باشیم.