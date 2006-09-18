ضرورت تأسيس مراكز رشد و شركت هاي دانشگاهي ميان رشته اي/ تأثير مستقيم مراكز كارآفريني در دانش بنيان شدن اصناف

دكتر "فاتح" - رئيس مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: فرهنگ سازي و آموزش براي اصناف به زبان خودشان از اقداماتي است كه بايد با همكاري وزارت بازرگاني در راستاي نهادينه شدن ادبيات دانش گرا در جامعه مورد نظر قرار گيرد. از اين طريق زمينه حضور موثر دانشگاه در جامعه فراهم مي شود. دانش بنيان شدن اصناف در قالب خدمات آموزش محور شركت هاي دانشگاهي و مراكز كارآفريني امكان پذير است.

وي اضافه كرد: شركت هاي دانشگاهي بايد سراغ مشتريان خود در سطح جامعه بروند. شركت هاي دانشگاهي بين رشته اي علوم انساني مي توانند در نهادينه كردن نگاه آموزش محور در بخش هاي مختلف جامعه از جمله اصناف موثر باشند و براي ايده هاي علمي خود كه در قالب آموزش هايشان ارائه مي شود اقدام به بازاريابي كنند.

"فاتح" اظهار داشت: اولين آموزشي كه براي شركت هاي دانشگاهي گذاشته مي شود "اخلاق حرفه اي" است. شركت هاي دانشگاهي به عنوان شركت هايي بازار محور كه از آنها انتظار خروجي محوري در ابعاد علمي، تشكيلاتي و اقتصادي مي رود، از آنجايي كه كار خود را از نهاد دانشگاه شروع كرده اند، بايد داراي اخلاق حرفه اي به عنوان يك موضوع جهاني باشند.