  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

ساخت یک مینی سریال برای شهدای مدافع حرم افغانستانی

ساخت یک مینی سریال برای شهدای مدافع حرم افغانستانی

نگارش فیلمنامه «خانه چوبی شب‌تاب» در خانه فیلمنامه کودک و نوجوان وابسته با سازمان اوج به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق رحمانی‌پور مسئول خانه فیلمنامه کودک و نوجوان وابسته به سازمان اوج گفت: نگارش فیلمنامه مینی سریال «خانه چوبی شب‌تاب» توسط محمدجواد اسلامی به پایان رسید که این فیلمنامه در بردارنده یک مجموعه ۶ قسمتی (مینی سریال) است.

رحمانی پور اظهار کرد: شخصیت اصلی فیلم یک نوجوان افغانستانی به نام قاسم است که پدرش در سوریه به شهادت می‌رسد. سرنوشت قاسم پس از پدر و مسئولیت وی در برابر خانواده او را در شرایطی قرار می‌دهد که داستان فیلمنامه را رقم می‌زند.

مدیر خانه فیلمنامه کودک و نوجوان گفت: این فیلمنامه با هدف معرفی و تاکید بر مظلومیت خانواده‌های شهدای افغانی مدافع حرم در گردان‌های فاطمیون و...  تدوین شده است که ان شاءالله با تولید چنین آثاری نسبت به حمایت های مادی و معنوی این خانواده‌ها تسریع به عمل آید و به نقش و جایگاه این عزیزان در جامعه بیشتر از پیش پرداخته شود.

رحمانی پور در پایان گفت: «خانه چوبی شب تاب» ضمن پرداختن به خانواده شهدای مدافع حرم، به مسئولیت پذیری نسل جوان و نوجوان می‌پردازد، باید توجه داشت امروزه جریان فرهنگی خاصی که از سوی غرب مدیریت می‌شود به دنبال تزریق بی هویتی به نسل جوان و نوجوان جامعه است و در این نبرد فرهنگی، تاکید بر هویت و مسئولیت پذیری در آثار حوزه سنی نوجوان از اهمیت شایانی برخوردار است.

کد مطلب 3821832
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها