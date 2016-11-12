خراسان جنوبی نیازمند احداث مجتمع درمانی ژنتیک/مسئولان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین صادقی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی تلاش های زیادی می کند.

وی با اشاره به بیانات رهبری پیرامون اهمیت دانشگاه ها، بیان کرد: مقام معظم رهبری همواره جهاد دانشگاهی را مورد عنایت و توجه خویش قرار داده اند.

صادقی ادامه داد: در حال حاضر جهاد دانشگاهی در سطح کشوری با داشتن سه پژوهشگاه، ۲۵ پژوهشکده، ۲۷ موسسه و ۴۳ واحد جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت است.

وی با اشاره به اعتبارات این نهاد، بیان کرد: تنها ۲۰ درصد از هزینه های جهاد دانشگاهی از اعتبارات دولتی و ۸۰ درصد نیز از فعالیت های تعریف شده در آن است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، بیان کرد: راه اندازی دهکده گیاهان دارویی یکی از اقدامات مهم این واحد است.

وی با بیان اینکه مشکلات ژنتیک در خراسان جنوبی آسیب هایی را به دنبال دارد، افزود: به دنبال احداث مجتمع درمانی ژنتیک در استان هستیم.

صادقی با بیان اینکه برخی دستگاه ها برای راه اندازی این مجتمع اعلام آمادگی کرده اند، گفت: احداث مجتمع درمانی ژنتیک در خراسان جنوبی نیازمند حمایت همه مسئولان است.

وی احداث این مجتمع را یکی از نیازهای اساسی خراسان جنوبی دانست و گفت: امید است با همکاری همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این زمینه اتفاقات خوبی بیفتد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات پیش روی خراسان جنوبی، بیان کرد: این استان پتانسیل های بالایی در زمینه گیاهان دارویی دارد.

وی ادامه داد: پرداختن به گیاهان دارویی خراسان جنوبی و فرآوری آن ها می تواند نقش موثری در بازگشت معکوس روستاییان باشد.

صادقی با اشاره به دیگر اقدامات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، بیان کرد: همچنین این نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، و افکار سنجی دانشجویی اقدامات شایسته ای انجام می دهد.