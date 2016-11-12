به گزارش خبرگزاری مهر، «پیاده آمده ایم» برنامه ای ترکیبی با محوریت اربعین حسینی است که به مدت ۱۰ شب به صورت زنده از جوار حرم حضرت اباعبدالله (ع) و حوالی ساعت ۲۰ تا ۲۱ از شبکه اول سیما پخش می شود.

رویکرد محتوایی این برنامه که از ۲۱ آبان پخش آن آغاز شده است حمایت از دین است بطوری که در اولین قسمت برنامه بینندگان با ارسال بیش از ۲۱ هزار پیامک، در پویش #من_حامی_دین_هستم مشارکت کردند.

در این برنامه هر شب به بینندگان شرکت کننده در پویش، یک سفر عتبات عالیات هدیه داده خواهد شد. «پیاده آمده ایم» تا شامگاه اربعین حسینی هر شب از شبکه یک به صورت زنده پخش می شود و تیتراژ ابتدایی آن را رضا صادقی اجرا کرده است.