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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

ویژه برنامه اربعین شبکه یک به «پیاده آمده‌ایم» تغییر نام داد

ویژه برنامه اربعین شبکه یک به «پیاده آمده‌ایم» تغییر نام داد

برنامه «پیاده ها» که پخش آن از ساعت ۲۰ شب گذشته (۲۱ آبان) آغاز شده بود به «پیاده آمده ایم» تغییر نام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیاده آمده ایم» برنامه ای ترکیبی با محوریت اربعین حسینی است که به مدت ۱۰ شب به صورت زنده از جوار حرم حضرت اباعبدالله (ع) و حوالی ساعت ۲۰ تا ۲۱ از شبکه اول سیما پخش می شود.

رویکرد محتوایی این برنامه که از ۲۱ آبان پخش آن آغاز شده است حمایت از دین است بطوری که در اولین قسمت برنامه بینندگان با ارسال بیش از ۲۱ هزار پیامک، در پویش #من_حامی_دین_هستم مشارکت کردند.

در این برنامه هر شب به بینندگان شرکت کننده در پویش، یک سفر عتبات عالیات هدیه داده خواهد شد. «پیاده آمده ایم» تا شامگاه اربعین حسینی هر شب از شبکه یک به صورت زنده پخش می شود و تیتراژ ابتدایی آن را رضا صادقی اجرا کرده است.

کد مطلب 3821844

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    نظرات

    • نفیسه اردستانی IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
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      پاسخ
      من شدیدا نیازمند دریافت برنامه پخش شده در ظهر اربعین هستم.چطور میتونم تهییه کنم این قسمت از برنامه را.خواهش میکنم راهنماییم کنید.خیلی نیاز دارم

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