به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز (شنبه) تشکیل جلسه دادند تا بر اساس محورهای در نظر گرفته شده برای این جلسه، در مورد موضوعات مهم تصمیم‌گیری کنند.

یکی از مهمترین موضوعات نشست امروز هیأت اجرایی در رابطه با فدراسیون تیراندازی و نامه‌ای بود که اخیراً از سوی فدراسیون جهانی این رشته و در رابطه با مشخص شدن وضعیت فدراسیون ایران ارسال شده بود.

در این رابطه کمیته بین‌المللی المپیک از کمیته ملی المپیک ایران خواسته بود تا در خصوص نامه ارسال شده و حکم مورد نظر مبنی بر ابطال انتخابات تیراندازی، از دیوان عدالت اداری استعلام گرفته و نتیجه را به این نهاد بین‌المللی اعلام کنند.

در همین رابطه سید مهدی هاشمی در آغاز نشست امروز گزارشی کامل از وضعیت فدراسیون تیراندازی و حکم صادر شده، ارائه کرد.

در پایان این بخش مقرر شد کمیته ملی المپیک امروز طی مکاتبه رسمی با وزارت ورزش، از این وزارتخانه در خصوص فدراسیون تیراندازی و انتخابات آن استعلام بگیرد؛ نتیجه این استعلام در نشست آتی هیأت اجرایی بررسی و جهت اعلام به IOC نهایی می‌شود.

سیاست‌های ۲۰۲۰ کمیته بین‌المللی المپیک که توماس باخ بر اجرایی شدن آن توسط همه کشورهای عضو تأکید زیادی دارد، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در نشست امروز بود.

در این رابطه با نظر موافق تمام اعضای هیأت اجرایی مقرر شد تا کمیته ملی المپیک تمام اقدامات لازم را در راستای اهداف ۲۰۲۰ IOC انجام دهد.

موضوع خزانه‌داری کمیته ملی المپیک نیز که از یک سال پیش مسئله مبهم این کمیته است، بالاخره در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت. در این رابطه مقرر شد که با توجه به اقدامات انجام شده برای انتخاب گزینه سرپرست خزانه‌داری و معرفی آن جهت کسب تائیدیه، به طور حتم تا دو هفته آینده سرپرست جدید خزانه‌داری کمیته المپیک معرفی شود.

قرار بود اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها نیز در نشست امروز هیأت اجرایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما به خاطر غیبت رسول خادم رئیس کمیسیون اصلاح اساسنامه، این موضوع منتفی و به نشست آتی موکول شد.