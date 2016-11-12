انباشت آلاینده های جوی در هوای اصفهان

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جو پایدار طی سه روز آینده در استان اصفهان است.
وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر مناطق استان آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروز هوا، صاف تا کمی ابری و غبار محلی، افزایش پتانسیل آلاینده های جوی پیش بینی میشود، ادامه داد: برای فردا هوا صاف تا قسمتیابری با غبار محلی، گاهی وزش باد ملایم و افزایش پتانسیل آلاینده های جوی پیش بینی میشود.
خدابخش ادامه داد: نقشههای هواشناسی بیانگر گذر تدریجی موج ناپایداری از مناطق شرقی استان اصفهان است.
وی گفت: تا روز شنبه، جوی کاملا آرام و پایدار همراه با ریزش هوای سرد در سطح زمین بر استان حاکم خواهد بود که منجر به وارونگی دما خواهد شد و شرایطی برای هوایی ناسالم مهیا میشود.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: با توجه به افزایش غلظت آلایندهها به سبب پایداری هوا و تشدید این وضعیت در روز شنبه، به گروه های حساس جامعه توصیه میشود حتی الامکان از حضور در فضاهای باز شهری و نقاط پرترافیک خودداری شود.
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